Aparto inaugura la prima residenza per studenti in Italia

Aparto, brand internazionale di student housing di proprietà al 100% del Gruppo Hines, inaugura la prima residenza universitaria italiana a Milano

aparto, brand internazionale di student housing di proprietà al 100% del Gruppo Hines, inaugura la prima residenza universitaria italiana a Milano grazie all’investimento di Hines, player a livello globale attivo nel real estate, e Blue Noble, investment manager del panorama immobiliare internazionale. aparto Milan Giovenale è la 15o residenza per studenti operativa della società in Europa con circa 600 posti letto e un’area pari a 16.000 metri quadrati. Nel mese di settembre, aparto sbarcherà anche in Spagna e, più precisamente, a Barcellona, con quella che diventerà la sua 16a struttura: aparto Barcelona Pallars.

Con il debutto nel mercato italiano, aparto si pone l’obiettivo di rivoluzionare il concetto di residenza universitaria creando un luogo di ispirazione per i giovani studenti, dove abitare significa fare parte di una comunità internazionale in cui coltivare il proprio potenziale, arricchirsi reciprocamente e sviluppare soft skills all’insegna della sostenibilità, del benessere psico-fisico e della cultura.

La GenZ è accolta da servizi all’avanguardia con spazi comuni pensati sia per lo studio sia per il tempo libero: una palestra con le più moderne attrezzature firmate Technogym, uno studio yoga, servizi di lavanderia, cinema, sale giochi e spazi esterni attrezzati. L’obiettivo di creare occasioni di crescita per i propri ospiti ha condotto aparto a siglare una serie di partnership con realtà innovative che consentono di immergersi in un’esperienza inedita eppure quotidiana, in grado di contribuire positivamente alla loro crescita e a potenziarne le attitudini e i talenti, il senso di comunità e la rete di relazioni. Tra le principali collaborazioni che contribuiscono a definire l’identità di aparto vi sono: Taldeg che ha realizzato le installazioni artistiche degli spazi comuni puntando a rendere gli ambienti stimolanti e densi di significati; Technogym che mette la sua esperienza al servizio degli studenti educandoli al benessere attraverso movimento e attenzione al cibo; Unobravo che offre servizi di supporto psicologico per gli studenti e una formazione specializzata per gli operatori, cercando di prevenire il disagio e fare del benessere psicologico una priorità; Apicolturaurbana.it che ha installato alveari sul tetto di Giovenale contribuendo alla salvaguardia della biodiversità cittadina.

aparto Milan Giovenale ha accolto circa 400 studenti internazionali a partire da gennaio 2022 ed entro l’inizio dell’anno accademico, a settembre, si prevede che raggiungerà i 600 ospiti. Il sito, nato dalla riqualificazione dell’ex deposito dei grandi magazzini de La Rinascente, è situato in una zona molto ambita tra via Giovenale e via Col Moschin, a pochissima distanza dall’Università Bocconi. L’area è avvantaggiata dalla presenza di innumerevoli collegamenti con il centro città e altre università milanesi.

Progettato e costruito nel rispetto dei più elevati standard internazionali di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, aparto Milan Giovenale sarà la prima residenza universitaria italiana ad aver conseguito la certificazione LEED nell’ambito dell’incessante impegno ESG di aparto.

Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy, ha affermato: “È motivo di grande orgoglio per noi celebrare l’ingresso in Italia di aparto che grazie alla forte esperienza maturata in Europa ha sviluppato un nuovo modello nella gestione delle strutture di student housing. Il progetto di sviluppo dell’immobile ci consente di presentare alla città un edificio moderno, sostenibile in grado di arricchire il tessuto sociale poichè incubatore di talenti. aparto Milan Giovenale coglie la piena essenza dei valori Hines, che pongono la responsabilità sociale al centro di ogni nostra scelta strategica”.

“Abbiamo scelto di aprire la residenza universitaria alla città per un giorno perché crediamo sia l’occasione perfetta per iniziare a costruire quel prezioso legame, distintivo per aparto, tra gli ospiti e il quartiere e perché desideriamo mostrare alla comunità che ci ospita la nostra filosofia che ci muove. Abbiamo l’ambizione di concentrare l’esperienza aparto in un solo giorno, coinvolgendo tutti i nostri partner, così da rendere evidente come i nostri ragazzi crescano in un ambiente sano e dinamico, stimolati a fare meglio, a sviluppare un pensiero autonomo e laterale su cose e valori, e a creare un equilibrio con loro stessi e con le persone con cui stringono relazioni. Siamo certi che questa iniziativa potrà amalgamare la cittadinanza con i nostri ragazzi, nuovi milanesi o semplicemente ospiti che vogliono lasciare un’impronta positiva in città, crescendo grazie ad essa”, ha concluso Marc Sampietro, operations director – Living, Hines per Italia e Spagna.

aparto Milan Giovenale, di proprietà del Fondo “Living 2.0”, gestito da Savills Investment Management SGR SpA e investito da Hines, player a livello globale attivo nel real estate, in joint venture con Blue Noble, investment manager del panorama immobiliare internazionale, e finanziato da Unicredit S.p.A., apre oggi nel cuore della città. L’operazione di sviluppo è stata guidata da Hines, mente la gestione è stata affidata ad aparto, brand internazionale del Gruppo Hines.

L’intera struttura è a misura di studente e anche gli arredi, realizzati grazie alla collaborazione tra lo studio inglese Carmody Groarke e l’azienda italiana Cesare Roversi, sono stati pensati nel rispetto dei bisogni degli ospiti.