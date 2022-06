Midge Ure vivo a ottobre per due date in Italia

Midge Ure annuncia due date italiane a ottobre nell’ambito del suo “Voice and Visions” Tour: l’artista sarà mercoledì 26 ottobre al Viper Theatre di Firenze e giovedì 27 ottobre ai Magazzini Generali di Milano. Lo show della voce degli Ultravox ripercorrerà i momenti salienti degli album Rage In Eden e Quartet – in occasione del quarantesimo anniversario dalla loro release – oltre ad altri successi e brani senza tempo della carriera del cantautore britannico.

Il nuovo tour arriva in seguito la tournée “1980 Vienna / Visage” – che ha registrato il tutto esaurito nel 2019 e nel 2020 – con cui Midge e la suahanno portato il disco di Platinoin giro per il mondo.

Midge ha raccontato che “Dopo il successo iniziale dell’album Vienna, il 1981 e il 1982, ovvero gli anni in cui con la band abbiamo pubblicato Rage In Eden e Quartet, sono stati un’esplosione di creatività e di tournée che è terminata fin troppo in fretta: per questo non vedo l’ora di tornare a scavare nelle profondità di quei due album, per resuscitarne la struttura e la potenza creativa”.

La Band Electronica in occasione del tour si trasformerà nell’India Electric Company, per fornire il proprio supporto con la sua combinazione di folk, world music e sonorità elettroniche.