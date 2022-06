Ipercolesterolemia: statine non legate al rischio demenza

Ipercolesterolemia familiare, l’uso di statine non è associato a maggiore rischio di demenza secondo un nuovo studio

Tra i pazienti con ipercolesterolemia familiare (FH), l’uso di statine non sembra essere associato a un aumentato rischio di demenza, secondo nuovi dati norvegesi, contenuti in uno studio pubblicato su “JAMA Network Open”.

Le persone con FH sono spesso avviate a un trattamento con statine in giovane età per mantenere sotto controllo la loro predisposizione genetica per l’ipercolesterolemia.

Di conseguenza, «molti pazienti provano un po’ di ansia per il fatto di usare le statine per così tanti anni» affermano i ricercatori, guidati dall’autore senior Kjetil Retterstøl, dell’Ospedale Universitario di Oslo, i quali fanno notare che – tra molti altri effetti collaterali riportati con le statine – alcuni soggetti si preoccupano di come i farmaci possano influenzare la loro capacità mentale con il passare del tempo.

Mentre i dati hanno mostrato una connessione tra aumento del colesterolo LDL e rischio di demenza, le statine non sono state collegate in modo conclusivo a questa condizione, spiegano Retterstøl e colleghi.

Iperlipidemia biomarker di scorretti stili di vita

Poiché in questo studio i ricercatori non hanno trovato alcuna connessione tra l’uso di statine e la demenza, i risultati «suggeriscono che il colesterolo alto è in un certo senso un biomarcatore di uno stile di vita non sano. Ovvero, se si sta seguendo una dieta alimentare scorretta, si avrà una colesterolemia più elevata. Questa potrebbe essere la causa per cui i rapporti precedenti hanno trovato una chiara associazione tra colesterolo alto e rischio di demenza» ipotizzano Retterstøl e colleghi.

Per lo studio, gli autori hanno confrontato prospetticamente i tassi di demenza di 3.520 pazienti con FH (52,9% donne; età media 51,8 anni) e 69.713 controlli abbinati per età e genere (53,0% donne; età media 51,7 anni) in Norvegia tra il 2008 e il 2018. Una pregressa malattia coronarica e l’ipertensione erano più diffuse tra i pazienti con FH rispetto ai controlli, così come l’uso di antitrombotici e antipertensivi.

Complessivamente, 62 pazienti (1,7%) con FH e 1.294 controlli (1,9%) hanno sviluppato demenza – demenza totale, demenza vascolare e demenza di Alzheimer – durante il follow-up. Circa due terzi dei casi sono stati segnalati in soggetti di almeno 70 anni, e la maggior parte dei casi riguardava donne.

Non è stato riscontrato alcun aumento di rischio per demenza totale (HR 0,9; IC 95% 0,7-1,2), demenza vascolare (HR 0,9; IC 95% 0,5-1,6) o demenza da malattia di Alzheimer (HR 1,1; IC 95% 0,8-1,6) nei pazienti con FH rispetto ai controlli abbinati.

I ricercatori non hanno inoltre trovato alcuna relazione tra dosi giornaliere cumulative di statine e demenza totale nei pazienti con FH indipendentemente dal fatto che la dose fosse compresa tra 5.000-10.000 mg (HR 1,2; IC 95% 0,4-3,8) o superiore a 10.000 mg (HR 1,9; IC 95% 0,7-5,0). La dose mediana cumulativa di statine per i pazienti con FH nello studio è stata di 8.798 mg.

Dati fortemente rassicuranti per i pazienti

«Oltre all’età, uno stile di vita sano con una dieta sana, il divieto di fumare e l’esercizio fisico regolare possono prevenire la demenza» scrivono gli autori. «Abbiamo precedentemente dimostrato che gli individui con FH hanno livelli più bassi di cancro associato al fumo, il che può essere indicativo di questa evidenza».

Questi risultati dovrebbero essere «assolutamente» rassicuranti per i pazienti con FH che hanno assunto statine per molto tempo, secondo Retterstøl e colleghi.

Il problema della compliance

«Ci sono persone che hanno paura. Altri soggetti possono avere alcuni disturbi del sonno quando usano le statine o altre strane sensazioni che non riescono davvero a definire, e se si ha una qualità del sonno inferiore, nel tempo, si è meno acuti ed è più facile dimenticarsi le cose» proseguono.

La demenza è “normale” per coloro che hanno più di 80 anni. «Se prendono statine, possono sospettare che questo abbia qualcosa a che fare con l’uso di statine e smettere di assumerle. È frequente vederlo. L’adesione al trattamento con statine è un grande problema».

Ulteriori ricerche dovrebbero concentrarsi sulla connessione tra colesterolo LDL e demenza, sostengono gli autori. «Questa ricerca sta valutando le conseguenze di una mutazione che causa ipercolesterolemia, mentre la maggior parte degli altri studi sono basati sulla popolazione e focalizzati sull’ipercolesterolemia causata dallo stile di vita e da altri fattori, non soltanto da una mutazione. La domanda importante è: la demenza può essere causata dal colesterolo alto oppure no?»

La popolazione FH è ancora più complessa in quanto spesso viene detto loro di essere più severi – rispetto alla popolazione generale – nell’attenersi a una dieta sana. «Per queste persone, potrebbe essere il contrario. Hanno ipercolesterolemia, ma mangiano in modo più sano. Nella maggior parte delle altre persone con colesterolo alto ci sarà una sorta di associazione tra cattivo stile di vita e ipercolesterolemia».

