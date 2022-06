In Arte Agnese online con “Campo Minato”

“Campo Minato” (Apollo Records) è il nuovo singolo della cantautrice toscana In Arte Agnese, disponibile in digitale e in radio, estratto dall’album “Limone”

“Campo Minato” (Apollo Records) è il nuovo singolo della cantautrice toscana In Arte Agnese, disponibile in digitale e in radio a partire da oggi (ascolta qui), estratto dall’album “Limone” (in uscita il 24 giugno). Il brano sarà accompagnato dal videoclip, in uscita a distanza di qualche giorno.

Il brano vuole preservare ciò che rimane di bello dentro e fuori da noi, come racconta In Arte Agnese: “In questo mondo malato, inquinato, rotto tra guerra e confusione, sembra di camminare in un campo minato. Bisogna valorizzare e conservare i valori legati alla semplicità della vita e all’amore, le uniche forze che ci possono aiutare nei momenti difficili. L’innamoramento è tutto ciò che abbiamo, è ciò che ci regala la spinta decisiva anche solo per tornare a respirare, ed è il sentimento che più di tutti rende di nuovo l’aria meno pesante, il mare più limpido e il sole più acceso. L’amore è il traino di tutto, e di tutte le cose che scorrono talmente veloci da non poterle afferrare se non per un momento passeggero. Amore per la terra, amore per la bellezza, amore per le piccole cose, per qualcuno, per se stessi, per la vita in sé.”

Agnese Conforti, vero nome di In arte Agnese, è una cantante e cantautrice di origini toscane classe 1994, la cui passione per la musica inizia sin da bambina. A sei anni, “compone” la sua prima canzone simulando una batteria con padelle e pentole, intitolandola “Brivido d’amore”. La sua formazione musicale si consolida poi alle elementari, quando inizia a studiare chitarra e pianoforte. Nel 2013 entra a far parte, sempre come frontwoman, del gruppo blues/jazz Laid Back ed è solista, negli stessi anni, del coro gospel i Servi Della Gioia. Nel 2015 inizia la collaborazione con il Platinum Studio, partecipa a diversi concorsi, vincendone alcuni, fino ad arrivare tra i 60 finalisti di Sanremo Giovani nel 2016, con il brano “Unda”. Si trasferisce in seguito a Torino dove, mentre studia psicologia, entra a far parte della scena musicale urban/hiphop, elettronica e it-pop della città, esibendosi in molti locali. È proprio qui che si rende conto di non amare le etichette e le convenzioni, né della musica né della vita, ma che preferisce sperimentare sfruttando le contaminazioni musicali di cui è ormai carica. Il suo singolo d’esordio è “CocaCola e YouPorn”, seguito dalla pubblicazione dei brani “Lady G” e “Fermami”.

