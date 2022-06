Ictus: ticagrelor e aspirina offrono benefici

Ictus ischemico: studio evidenzia più benefici che rischi dalla doppia terapia antipiastrinica con ticagrelor e aspirina per 30 giorni

I benefici di ticagrelor e aspirina sono stati superiori al rischio di emorragia maggiore nei pazienti con ictus ischemico da lieve a moderato o ad alto rischio di attacco ischemico transitorio (TIA) durante 30 giorni di trattamento, secondo uno studio pubblicato online su “Neurology”.

«Il trattamento a lungo termine con inibitori P2Y12, a causa degli effetti farmacologici di questi ultimi, è associato a un aumentato rischio di sanguinamento, che ha innescato l’interesse nel definire la durata della terapia con il miglior profilo beneficio-rischio» hanno scritto Yongjun Wang, del Beijing Tiantan Hospital and Capital Medical University (Cina), e colleghi.

Gli obiettivi dello studio THALES

I ricercatori hanno cercato di determinare i benefici e i rischi a breve termine di ticagrelor con aspirina in pazienti con ictus ischemico acuto da lieve a moderato o TIA ad alto rischio nello studio THALES (The Acute Stroke or Transient Ischemic Attack Treated with Ticagrelor and ASA for Prevention of Stroke and Death).

Wang e colleghi hanno analizzato 11.016 pazienti (5.523 nel gruppo ticagrelor-aspirina, 5.493 nel gruppo solo aspirina; età media, 65 anni; 39% donne) e valutato l’incidenza cumulativa degli esiti irreversibili di efficacia e sicurezza a vari intervalli durante il periodo di trattamento di 30 giorni.

Risultati evidenti già in prima settimana, poi mantenuti

I ricercatori hanno classificato l’efficacia come eventi ischemici maggiori, definiti come un composito di ictus ischemico e morte non emorragica, e la sicurezza come emorragia maggiore, definita come un composto di emorragia intracranica e sanguinamenti fatali. Hanno quindi classificato l’impatto clinico netto come la combinazione dei due.

I risultati hanno mostrato che la riduzione dei principali eventi ischemici da parte di ticagrelor si è verificata nella prima settimana (4,1% vs 5,3%; riduzione del rischio assoluto = 1,15%; IC 95%, 0,36-1,94) e si è mantenuta per 30 giorni. Inoltre, i ricercatori hanno osservato un aumento dell’emorragia maggiore durante la prima settimana, che è rimasta relativamente costante nelle settimane successive (aumento del rischio assoluto = 0,3%).

L’analisi cumulativa ha anche mostrato che l’impatto clinico netto ha favorito il gruppo ticagrelor-aspirina entro la prima settimana (aRR = 0,97%; IC 95%, 0,17-1,77) ed è rimasto costante durante il periodo di trattamento.

«Questa analisi non supporta l’accorciamento del regime di 30 giorni di doppia terapia anti-piastrinica con ticagrelor e aspirina, e il periodo di trattamento più breve non è stato studiato» hanno scritto Wang e colleghi.

