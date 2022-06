Caos alle elezioni comunali a Palermo: Lamorgese infuriata

Elezioni Comunali, caos a Palermo per l’assenza dei presidenti di seggio. Lamorgese: “Fatto gravissimo, valuterà la Procura”

Caos e ritardi a Palermo dove oltre novanta presidenti di sezione elettorale hanno rinunciato all’incarico e gli uffici comunali, d’intesa con la Corte d’appello, si sono dovuti attivare immediatamente per sostituire i nominativi che hanno dato forfait e completare lo scacchiere dei seicento seggi. Nelle 37 sezioni ancora scoperte ieri mattina gli elettori sono stati rimandati a casa. Il Comune ha fatto un appello agli ordini degli avvocati e dei commercialisti, e in molti casi ha nominato propri funzionari per cercare di sopperire al problema. In alcune scuole è stato chiesto a uno degli scrutinatori di assumere la funzione di presidente di seggio.

IL COMUNE: “ATTI IN PROCURA”

“In relazione alla situazione determinata dalla rinuncia da parte di soggetti nominati a svolgere la funzione di presidenti del seggio, mentre si sta cercando di ovviare alle conseguenze di questo irresponsabile comportamento, l’amministrazione comunale sta inviando gli atti alla Procura della Repubblica per ogni azione di competenza finalizzata all’accertamento di responsabilità di natura penale“. Lo si legge in una nota del Comune di Palermo, spiega la Dire (www.dire.it), in merito al caos nei seggi elettorali causato dalle defezioni dell’ultimo momento da parte dei presidenti di seggio designati.

LAMORGESE: “GRAVISSIMO COMPORTAMENTO PRESIDENTI SEGGIO, VALUTERÀ LA PROCURA”

“È gravissimo che a Palermo, senza alcun preavviso, un elevato numero di presidenti di seggio non si sia presentato per l’insediamento, ovvero abbia rinunciato all’incarico, ritardando l’avvio delle operazioni di voto. Un tale atteggiamento esprime una assoluta mancanza di rispetto per le Istituzioni e per i cittadini chiamati in questa giornata elettorale e referendaria ad esercitare un diritto costituzionale fondamentale per la vita democratica del Paese”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “La Procura di Palermo – ha aggiunto la titolare del Viminale – valuterà gli eventuali profili di responsabilità conseguenti alle segnalazioni inviate dal Comune, competente per le procedure di insediamento dei seggi e di sostituzione dei presidenti”

GIRO: “A MANDARE IN TILT VOTO A PALERMO LA FINALE PLAY OFF PER LA SERIE B”

“Mi dicono gli amici di Palermo che la diserzione in massa dei presidenti e scrutatori di seggio è dovuta dalla finalissima dei play off per accedere in serie B fra Palermo e Padova. Evidentemente il calcio ha messo in tilt il sindaco Orlando. Bastava organizzarsi e soprattutto coinvolgere la cittadinanza. Ma al sindaco dei palermitani non è mai interessato molto”. Lo dichiara il senatore Francesco Giro con doppia tessera FI-Lega.