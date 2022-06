“Pianosequenza” è l’album di debutto di Sesto

Con “Pianosequenza”, il nuovo album, Sesto vuole farci vivere un’esperienza narrativa senza tagli né montaggio

Con “Pianosequenza” Sesto vuole farci vivere un’esperienza narrativa senza tagli né montaggio, stravolgendo le regole sociali contemporanee secondo le quali solo le storie e i personaggi di successo valgono la pena di essere raccontati. Sesto mette al centro dei propri racconti la gente comune, gli emarginati. Un disco quasi neorealista che ci fa posare lo sguardo dove non siamo più abituati.

L’album ha visto la partecipazione di: Chiara Vidonis, backing vocals in “Neve (Anna)”; Francesco Candura (Stop the Weel), basso elettrico; Giulio Frausin (The Sleeping Tree, Mellow Mood) chitarra elettrica in “E scende la sera” e basso elettrico in “Meri”; Moreno Buttinar (Mike Sponza Band), batteria; Toni Bruna, batteria/sample in “Galleggianti”; Daniele Raimondi, tromba in “HOMO”; Matteo Bognolo (Matteo E. Basta), chitarra classica in “E scende la sera”.

Mixing Paolo Baldini, Mastering Giovanni Versari, La Maestà Mastering.

