“Music for Vera” è la colonna sonora di Dan Solo e Paolo F. Bragaglia

“Music for Vera” è la colonna sonora composta da Dan Solo e Paolo F. Bragaglia per il film “Vera de Verdad”, un lungometraggio intriso di realismo magico

È uscito in questi giorni su tutte le maggiori piattaforme digitali “Music for Vera” (pieces for and from the motion picture Vera de Verdad) un album che raccoglie i brani originali composti da Dan Solo e da Paolo F. Bragaglia per il film “Vera de Verdad” di Beniamino Catena, uscito nelle sale italiane il 17 febbraio e in Sud America il 21 aprile.

Il film è un lungometraggio intriso di realismo magico, una storia che crea un ponte misterioso tra due vite tra loro lontanissime: quella di una adolescente italiana e quella di un uomo che vive in Cile, aprendo prospettive inusuali verso i misteri insondabili del cosmo profondo. I due musicisti, già collaboratori del regista in molti progetti, sono stati incaricati di comporre una parte della colonna sonora di questa originalissima coproduzione Italo-Cilena.

L’album, edito da A Buzz Supreme Srl, raccoglie sia i brani presenti nel film che gli outtakes nati per la colonna sonora ma non inclusi nella versione definitiva del film. Il lavoro dei due autori esprime in maniera netta la diversità dei piani narrativi del film, sospeso tra la dimensione europea e gli ampi spazi desertici del Cile e delle Ande. Una serie di suggestioni sonore che vanno dal roadmovie ad atmosfere intimistiche, da sonorità sperimentali e neoclassiche a suggestioni etniche e psichedeliche, che disegnano un percorso d’ascolto affascinante e di grande coinvolgimento. Inoltre degna di nota è la presenza della voce di Serena Abrami la talentuosa cantautrice già protagonista di X Factor 2009 e Sanremo 2011. Sua è la voce che si può ascoltare, ad esempio, nel tema “Dove c’è fuoco, c’è luce“ di Paolo F. Bragaglia.

Dan Solo, autore e compositore, bassista dei Marlene Kuntz dal 1995 al 2004, ideatore insieme al regista Beniamino Catena del docu-fiction “Pornodrome, una storia dal vivo” (Mescal/Sony 2003) e fondatore dei Petrol (“Dal fondo” Casasonica/EMI 2007), autore di varie colonne sonore, tra cui “Indagine su un cittadino di nome Volontè” (Atacama film e quattroterzi/Luckyred 2008).

Paolo F. Bragaglia è un compositore elettronico musicalmente nato in un mondo analogico e che, nel nostro presente digitale, è costantemente interessato alla metamorfosi del suono attraverso i generi musicali. Ha composto innumerevoli musiche per spot pubblicitari, documentari, musica per televisione e film proiettati in festival di tutto il mondo ed ha lavorato in numerosi spettacoli teatrali e audiovisivi. Ha di recente pubblicato il suo sesto album da solista “The man from the Lab” (Minus Habens 2021).