Lo smartwatch aggiorna sulla risposta al vaccino Covid

Covid: i dati provenienti da sensori indossabili, come smartwatch e cinturini per il fitness, possono tracciare la risposta fisiologica di una persona al vaccino

Un nuovo studio sulla salute digitale pubblicato sulla rivista NPJ Digital Medicine ha mostrato come i dati provenienti da sensori indossabili, come smartwatch e cinturini per il fitness, possono tracciare la risposta fisiologica di una persona alla vaccinazione Covid-19.

Lo studio ha analizzato i dati rilevati dai sensori dei dispositivi indossabili su sonno, attività e frequenza cardiaca di oltre 5.600 individui. Tra i vari risultati è stato mostrato che la frequenza cardiaca media a riposo dei partecipanti è aumentata significativamente il giorno successivo alla vaccinazione. L’effetto sembrava essere più forte dopo la seconda dose del vaccino Moderna, rispetto al vaccino Pfizer-BioNTech, e più pronunciato nei soggetti più giovani.

«Questo studio è un primo passo verso la quantificazione della risposta fisiologica alla vaccinazione negli individui che utilizzano sensori commerciali» ha affermato il primo autore Giorgio Quer, direttore dell’Artificial Intelligence presso lo Scripps Research Translational Institute. «Analizzare i segnali fisiologici nel periodo intorno alla vaccinazione può aiutarci a comprendere meglio la variabilità della risposta al vaccino. Dato che questi cambiamenti individuali sono dovuti alla risposta immunitaria iniziale di una persona al vaccino, possono contribuire allo sviluppo futuro del vaccino per ottimizzarne l’efficacia e la sicurezza e consentire regimi vaccinali più precisi e personalizzati».

Una piattaforma di raccolta dati post-vaccinazione

Il progetto DETECT (Digital Engagement and Tracking for Early Control and Treatment) è stato lanciato a marzo 2020, in risposta all’emergenza e alla rapida diffusione del virus SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19. DETECT è una piattaforma di ricerca per app mobile che consente ai partecipanti di condividere i dati fisiologici e comportamentali raccolti tramite una fascia fitness o uno smartwatch, oltre ai sintomi inseriti manualmente, i risultati dei test e lo stato della vaccinazione.

Per determinare se i dispositivi indossabili di uso comune potrebbero portare alla luce biomarcatori digitali della risposta immunitaria indotta dal vaccino, gli scienziati hanno analizzato i dati del sensore DETECT due settimane prima e dopo ogni dose del vaccino. Hanno poi confrontato i cambiamenti post-vaccinazione con la frequenza cardiaca a riposo, i livelli del sonno e le attività dei partecipanti con i loro valori basali.

Tracciamento della risposta fisiologica alla vaccinazione

L’analisi ha mostrato che la frequenza cardiaca media a riposo dei partecipanti è aumentata significativamente il giorno successivo alla vaccinazione, raggiungendo il picco due giorni dopo e tornando alla normalità quattro giorni dopo la prima dose e sei giorni dopo la seconda. Inoltre i risultati hanno suggerito che una precedente infezione era collegata a un aumento della frequenza cardiaca a riposo significativamente più elevato dopo la prima dose di vaccino rispetto ai soggetti senza precedente infezione, un aumento coerente con una maggiore risposta immunitaria prevista per queste persone.

Nelle donne le variazioni della frequenza cardiaca a riposo nei cinque giorni successivi alla vaccinazione dopo la prima dose erano maggiori rispetto agli uomini e i soggetti di età inferiore ai 40 anni hanno avuto variazioni più elevate rispetto ai più anziani, ma solo dopo la seconda dose.

I modelli di attività e sonno sembravano essere influenzati in misura minima dalla prima dose, ma subito dopo la seconda dose di vaccino sono stati osservati una riduzione significativa dell’attività e un aumento del sonno rispetto al basale.

«Anche se il legame tra risposta fisiologica e risposta immunitaria richiede ancora ulteriori indagini, il tracciamento digitale potrebbe fornire un nuovo modo per identificare le persone che potrebbero non rispondere in modo ottimale al vaccino» ha aggiunto l’autore senior dello studio Steven Steinhubl, professore associato presso Scripps Research.

«DETECT ha mostrato il potere dei dati dei sensori indossabili nel migliorare la nostra comprensione delle molteplici sfaccettature del Covid-19» ha concludo Quer. «Speriamo di continuare a espandere questa ricerca ampliando ulteriormente la numerosità del campione, così da poter approfondire importanti questioni relative a infezioni rivoluzionarie e altre aree che attualmente sono poco conosciute».

