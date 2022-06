Formula 1: disastro Ferrari a Baku, tutto facile per Verstappen

Doppietta Red Bull nel Gp dell’Azerbaijan a Baku: vince Verstappen davanti a Perez e Russell, Leclerc e Sainz costretti al ritiro

Vittoria facile di Max Verstappen nel Gran Premio dell’Azerbaijan, dopo il ritiro delle due Ferrari. Sul circuito di Baku, il pilota della Red Bull ha tagliato il traguardo davanti al compagno di squadra Sergio Perez e alle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Il quinto successo stagionale permette a Verstappen di aumentare il vantaggio nella classifica piloti con 34 punti sopra a Leclerc. In top 10 entrano Pierre Gasly (AlphaTauri), Sebastian Vettel (Aston Martin), Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren), Lando Norris (McLaren) ed Esteban Ocon (Alpine).

Gara da dimenticare per la Ferrari che ha registrato, al nono giro, il ritiro di Carlos Sainz per problemi ai freni e poi, al 21esimo, quello di Charles Leclerc con la fumata bianca dal motore, proprio quando il monegasco era riuscito a passare in testa alla corsa. Zero punti per la Scuderia di Maranello.

LECLERC: PIÙ CHE FRUSTRATO, UN ALTRO RITIRO FA MALE

“Sono più che frustrato. Eravamo in testa alla gara, stavo gestendo bene le gomme e dovevamo solo fare questo fino alla fine. Un altro ritiro fa male. Dobbiamo esaminare il problema affinché non succeda di nuovo”. Come spiega la Dire (www.dire.it) sono le parole del pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo il suo ritiro, per problemi al motore, nel Gran Premio dell’Azerbaijan.