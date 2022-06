John Legend online con il nuovo brano “Dope”

John Legend, vincitore di 12 GRAMMY Award e artista multiplatino, ha pubblicato “Dope”, il primo singolo del suo prossimo album

“Dope”, prodotto da Ian Kirkpatrick e Ryan Tedder, è co-scritto da Legend, Charlie Puth, Ryan Tedder, Ian Kirkpatrick e il rapper J.I.D, che è anche presente nel brano. La canzone, dal mood commovente e avvolgente, dà il via all’estate con le sue vibes da festa tra amici e il testo sensuale su tutto ciò che ci attiva verso la persona che consideriamo speciale.

“Sono così entusiasta di pubblicare nuova musica”, afferma John Legend. “L’ultimo anno è stato così eccitante per me dal punto di vista creativo. Ho scritto e collaborato con alcune delle persone più talentuose della musica e abbiamo del nuovo fantastico materiale da condividere con il mondo. “Dope” è uno dei miei brani preferiti. Amo l’energia della canzone. Mi è piaciuto molto collaborare con i miei co-autori e produttori di talento, e J.I.D è uno dei miei artisti emergenti preferiti nella scena hip-hop attuale. Spero che la canzone possa far parte della colonna sonora delle persone per questa estate”.

L’artista EGOT (vincitore di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards) ha presentato “Dope” durante la sua prima esibizione, sold out e acclamata dalla critica, alla sua nuova residenza a Las Vegas, “Love in Las Vegas”. Billboard è entusiasta dello spettacolo e ha commentato “Legend teneva tutto il pubblico nelle sue mani mentre questo ballava, urlava e si faceva strada attraverso un set generoso che comprendeva il catalogo di sette album di successi e preferiti dai fan del vincitore di diversi Grammy”.

John Legend, inoltre, ha condiviso per la prima volta una parte di “Dope” agli iHeart Awards, dove ha fatto una speciale esibizione in coppia al pianoforte con il co-autore della canzone, Charlie Puth. La traccia è la prima uscita dal prossimo album di Legend, il primo con la nuova etichetta partner Republic Records, dopo l’uscita di “Bigger Love”, vincitore del GRAMMY Award per il miglior album R&B.

John Legend si esibirà quest’estate in Italia a Lucca, il 9 luglio, in occasione del Lucca Summer Festival.

JOHN LEGEND

L’artista multiplatino John Legend ha ottenuto dodici Grammy Awards, un Academy Award, un Golden Globe Award, un Tony Award e un Emmy Award, che lo hanno reso il primo uomo afroamericano a guadagnare un EGOT. Legend ha pubblicato sette album nel corso della sua carriera, tra cui Get Lifted (2004), OnceAgain (2006), Evolver (2008), Love in the Future (2013), Darkness and Light (2016), ALegendary Christmas Deluxe (2019) e Bigger Love (2020). Di recente, Legend ha lanciato la sua residenza a Las Vegas acclamata dalla critica intitolata “Love In Las Vegas”, iniziata il 22 aprile 2022 allo Zappos Theatre del Planet Hollywood Resort & Casino. Legend ha recitato in “Jesus Christ Superstar Live in Concert” della NBC nel 2018, vincendo un Emmy per lo speciale di varietà e ottenendo la nomination come miglior attore protagonista. Legend si è unito allo spettacolo nominato agli Emmy, The Voice, per la stagione 16 (2019) e più recentemente ha concluso la stagione 21 come coach. John è anche partner di Get Lifted Film Co., in qualità di produttore esecutivo di Giving Voice, Jingle Jangle: A Christmas Journey, Atlanta’s Missing And Murdered: The Lost Children, Sherman’s Showcase e Sherman’s Showcase: Black History Month Spectacular,Rhythm + Flow E La La Land. In qualità di filantropo, Legend ha avviato la campagna #FREEAMERICA nel 2015 e. ha fondato l’iniziativa HUMANLEVEL, che sta innescando un cambiamento sistematico e costruendo l’equità razziale nelle città e nelle comunità americane.