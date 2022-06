Bruno Bolognese guida la ricerca di Karyopharm Therapeutics

Karyopharm Therapeutics, biotech americana, ha scelto Bruno Bolognese per guidare la Ricerca e Sviluppo nel continente europeo

Karyopharm Therapeutics, biotech americana con sede nei pressi di Boston, Massachussets, focalizzata sulla scoperta, sviluppo e commercializzazione di nuovi farmaci anti cancro, ha scelto Bruno Bolognese, come Vice President Head of Clinical Excellence Europe per guidare la Ricerca e Sviluppo nel continente europeo.

Karyopharm è un’azienda farmaceutica focalizzata sullo sviluppo di farmaci che hanno come target l’inibizione del trasporto nucleare come meccanismo cardine per trattare i pazienti affetti da malattia onco-ematologiche; il farmaco in fase più avanzata di sviluppo è il selinexor che ha ricevuto l’approvazione di diversi enti regolatori internazionali (tra cui Fda ed Ema) per trattare patologie quali il mieloma multiplo ed il linfoma diffuso a grandi cellule B. Recentemente, l’azienda ha stretto una partnership commerciale con Menarini a cui ha ceduto i diritti di commercializzazione di selinexor in 55 Paesi tra cui l’Europa, l’America Latina ed i Paesi Baltici.

Dopo un’esperienza più che ventennale nei dipartimenti di Ricerca e Sviluppo e Affari Medici di alcune grandi aziende farmaceutiche globali (Bayer Pharmaceuticals, Novartis, Hoffmann La Roche) Bolognese è stato chiamato inizialmente in Karyopharm alla guida del team europeo di Medical Affairs per preparare il lancio dell’unico inibitore di Esportina 1 attualmente in commercio.

Dopo aver conseguito la laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Perugia, Bolognese si è specializzato in Ricerca Clinica presso l’Università degli Studi di Ferrara e ha poi conseguito un executive Master in Business Administration presso il MIP – Politecnico di Milano.

“Passione e dedizione nel poter aiutare i pazienti onco-ematologici sono il carburante che alimenta la mia voglia di continuare a donare tutto me stesso per la ricerca….aver avuto l’opportunità di ricoprire ruoli di sempre più crescente responsabilità sia in ambito R&D che Direzione Medica non solo in Italia ma soprattutto sia a livello Europeo che Globale mi hanno permesso di far riconoscere lo spirito italiano di innovatività; nei prossimi anni mi attendono sfide di miglioramento dei processi di ricerca clinica su tutto il territorio europeo e quanto appreso nelle big Pharma sarà solo una scintilla che potrà alimentare l’ulteriore fuoco della passione per lo sviluppo di nuovi farmaci in indicazioni con una fortissima componente di bisogni insoddisfatti”.

Bolognese aveva iniziato il suo percorso in ambito Clinical Operations in Bayer Italia e US, continuando a fare esperienza in Novartis dove ha avuto l’opportunità di fare la transizione verso la Direzione Medica. Ha poi ricoperto il ruolo di European Medical Advisor in The Medicines Company e poi si è spostato a a Basilea per gestire come International Medical Manager prima il lancio di un farnaco cardiovascolare. E’ passato in Roche Italia come manager di MSL. Infine l’approdo in Karyopharm Therapeutics.