Metagenics festeggia i primi 10 anni sul mercato italiano

Metagenics, produttore di micronutrizione di livello scientifico presente nel mercato a livello globale, annuncia i 10 anni della propria presenza nel mercato italiano

Metagenics, produttore di micronutrizione di livello scientifico presente nel mercato a livello globale, annuncia i 10 anni della propria presenza nel mercato italiano: un decennio caratterizzato da un’importante e continua crescita – ogni anno a doppia cifra – che ha visto un’ulteriore accelerazione nel periodo più recente.

I prodotti a marchio Metagenics sono, infatti, passati dal 48° posto nel 2020 al 27° a fine 2021 a livello nazionale, e occupano la seconda posizione, per velocità di crescita, tra i Top 30 integratori nel mercato nazionale.

In virtù dell’incremento del business, la sede italiana sta ampliando il proprio organico: sono in corso le selezioni di nuovi talenti nell’area marketing, science e commerciale.

Il trend positivo che sta vivendo il brand a livello locale è rilevato anche a livello internazionale: per sfruttare appieno queste evoluzioni del mercato, Metagenics – dal mese di aprile – ha perfezionato la sua struttura, introducendo il Global Executive Leadership Team che, sotto la guida del CEO Brent Eck, coinvolge leader delle diverse filiali per garantire un allineamento continuo volto a cogliere non soltanto le attuali ma, soprattutto, le future opportunità.

Metagenics Europe, che serve e coordina l’intero mercato europeo dalla sua sede centrale belga,

partecipa al Global Executive Leadership Team con Mieke Van Den Driessche, Science Director Europe e ora anche Vice President Global Science, Hans Gheldof, Marketing Director Europe e da aprile Vice President Global Marketing, e Stijn Oste, Sales Director Europe cha ha appena assunto anche l’incarico di Vice President EMEA.

Le novità a livello organizzativo sono volte a cogliere in modo più tempestivo le evoluzioni e le nuove opportunità offerte dal mercato: in un paese come l’Italia, che spicca per la forte crescita, verranno rinforzate sempre di più le partnership con gli specialisti della salute, grazie ai topics aziendali che sono innovazione, formazione scientifica e prodotti High Impact.