Tumori: l’analisi del DNA consente di personalizzare le cure

Il cancro è ancora oggi la prima causa di morte per malattia nei bambini e negli adolescenti. Grazie ai progressi degli ultimi decenni, circa l’85 per cento dei pazienti pediatrici è vivo a 5 anni dalla diagnosi, ma, nei casi in cui il tumore si ripresenta, individuare una cura efficace è estremamente difficile. Nel primo articolo, alcuni ricercatori coinvolti nello studio clinico internazionale MAPPYACTS hanno riportato i dati ottenuti nell’ambito di uno studio sul profilo genetico di tumori pediatrici recidivanti. Scopo dello studio era trovare nel DNA informazioni utili a individuare la terapia più adatta a ciascun paziente.

Lo studio ha coinvolto 774 pazienti che avevano meno di 18 anni alla diagnosi di tumore, reclutati in 18 centri oncologici in Francia, Italia, Irlanda e Spagna. Di questi pazienti, tutti andati incontro a una ricaduta, 687 avevano un tumore solido (sarcomi, tumori cerebrali e altri tipi di cancro) e 87 una leucemia o un linfoma. Sono stati raccolti campioni di tumore da ciascun paziente, il cui DNA è stato sequenziato con una tecnica chiamata WES (Whole-Exome Sequencing).

I risultati del sequenziamento sono stati esaminati da gruppo interdisciplinare di esperti, chiamato Molecular tumor board (MTB), con competenze in oncologia, anatomia patologica, genetica e bioinformatica. Obiettivo del gruppo era interpretare correttamente tutte le informazioni disponibili, non solo il profilo genetico del tumore, ma anche la sede, le caratteristiche del tessuto tumorale e del paziente, al fine di ottimizzare le cure.

Su dieci pazienti il cui tumore era stato sequenziato con successo, sette avevano almeno un’alterazione genetica che rendeva il loro cancro potenzialmente suscettibile a farmaci a bersaglio molecolare. Per il 10 per cento delle neoplasie con queste alterazioni esisteva già un farmaco efficace, mentre per altre erano in sperimentazione delle terapie. Seguendo le raccomandazioni del MTB, 107 pazienti sono stati trattati con la terapia a bersaglio molecolare specifica per la mutazione riscontrata, da sola o in combinazione con altri farmaci. Complessivamente quasi un paziente su cinque ha risposto in modo oggettivo alla terapia, e due su cinque tra coloro che avevano un’alterazione genica per cui esisteva un farmaco la cui efficacia era già stata dimostrata.

“I risultati dello studio MAPPYACTS dimostrano la fattibilità della profilazione molecolare del tumore in caso di recidiva di un cancro pediatrico” spiegano gli autori dello studio. I dati sono stati pubblicati sulla rivista Cancer Discovery. “La complessità del cancro giustifica l’introduzione delle più moderne tecniche di sequenziamento (“high-throughput sequencing”) e le raccomandazioni di trattamento [sulla base dei risultati del sequenziamento] come standard di cura per i tumori ad alto rischio.”