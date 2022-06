L’artista indie-pop Bais annuncia le prime date del suo tour estivo. Si parte dal Voci dal Basso Festival di Rovigo il 10 giugno

Dopo la pubblicazione di “DIVISO DUE”, prima parte del suo nuovo disco, Bais annuncia gli appuntamenti del suo tour estivo dal calendario in aggiornamento. In occasione degli show, l’artista indie-pop – reduce da Sanremo Giovani – eseguirà i primi 8 brani inclusi nella release pubblicata il 13 maggio per Sugar. Di seguito i primi appuntamenti confermati:

DIVISO DUE TOUR

10 giugno 2022 – Rovigo – Voci dal Basso Festival

13 agosto 2022 – Budapest (HU) – Sziget Festival – Rovigo –– Budapest (HU) – Info su: www.bpmconcerti.com

BAIS si sente come «diviso in 2»: la sua vita si svolge tra Bassano e Milano, tra lago e città. Il dualismo non si manifesta solo nel luogo dove si trova: la musica viene «condivisa» dall’artista agli ascoltatori; lui stesso si sente diviso tra sé e la rappresentanza di sé, quello che gli altri percepiscono di lui. Questa contrapposizione è il filo conduttore che lega tutti i brani, in ognuno dei brani emerge la spontaneità e la leggerezza con cui Bais è in grado di fotografare una sensazione o un rapporto delicato, fermandolo in musica per lasciarne una traccia dai dettagli precisi.

BAIS è il secondo cognome di Luca Zambelli, cresciuto a Bassano del Grappa e trasferitosi a Milano. Esordisce nell’ottobre 2019 con il suo primo singolo “Milano” seguito da altre tre canzoni (La luna al sole, Vorrei e Déjà Vu) che hanno contribuito a consolidarne un sound caratteristico. Nell’estate 2020 inizia a produrre e registrare il suo primo EP, Apnea, uscito il 21 Ottobre 2020 per Sugar Music. Nel 2021 partecipa a Sanremo Giovani 2021 con il singolo Che Fine Mi Fai, classificandosi tra i finalisti.