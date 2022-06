I Botanici tornano con il brano “Diverso/Uguale”

Il terzo singolo scelto da I BOTANICI per anticipare il loro nuovo album è “Diverso/Uguale”, fuori per Garrincha Dischi

Il terzo singolo scelto da I BOTANICI per anticipare il loro nuovo album è “Diverso/Uguale”, fuori per Garrincha Dischi.

Grazie anche alla produzione di Alberto ‘Bebo’ Guidetti de Lo Stato Sociale, che ha contribuito ad incrementare la potenza espressiva del brano, perizia tecnica e musicalità si incontrano nel sound esplosivo di una band auspicabilmente pronta ad accendere i palchi internazionali con la sua incendiaria attitudine live e il suo sguardo ampio, tanto nella scrittura quanto negli arrangiamenti.

«”Diverso/Uguale” – racconta la band – parla della facilità con cui ci facciamo corrompere dalla semplificazione, dividendo le persone in buone o cattive, giuste o sbagliate, usando noi stessi come unità di misura. L’individualismo e la messa al centro di ogni discorso dell'”io” è solo uno dei tanti aspetti di cosa significa crescere in questi tempi difficili. Noi crediamo che non esistano solo colpevoli o solo innocenti, perché il mondo si costruisce come opera collettiva, malgrado ci obblighino a credere che non sia così».

BIOGRAFIA

I Botanici nascono nel gennaio del 2015 a Benevento. Nel 2017 esordiscono con “Solstizio”, LP pubblicato per Garrincha Dischi, sotto la produzione di Alberto ‘Bebo’ Guidetti de Lo Stato Sociale. La promozione del disco li vede in giro per più di 70 date in tutta Italia, su palchi e con band di spessore nazionale. Al termine del tour, pubblicano, sempre per Garrincha Dischi, “Solstizio Deluxe”, riedizione del primo disco contenente in aggiunta due brani inediti e una cover. Nel 2018, Mirko di Fonso, lascia la band per dedicarsi al suo progetto solista. Nel 2019 esce il loro secondo album “Origami”, contenente undici tracce tra cui un featuring con Lo Stato Sociale. Edito Garrincha Dischi e Fonoprint, anche in “Origami” la produzione è affidata ad Alberto Guidetti. La promozione del disco li vede impegnati in tour fino a marzo 2019, seguiti da Stefano Titomanlio al basso che entrerà in pianta stabile nella band. Nel 2020 prende vita l’EP “Kirigami”, in cui la band coinvolge Maggio & Tanca, Le Endrigo e Giorgieness per arricchire, con la loro partecipazione, alcuni brani di “Origami”. Nel 2021 la collaborazione con Alberto Guidetti prende nuove forme: I Botanici suonano le chitarre nel brano “Fantastico!” pubblicato nell’EP “BEBO”. Nel 2022 riapprodano sulle scene annunciando il nuovo singolo “Grandina”, apripista del loro nuovo capitolo discografico. Il 16 marzo esce il brano “Cose superflue”, seguito da “Diverso uguale”, ultimi singoli estratti dal nuovo album.