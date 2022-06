Gli Yes rimandano gli appuntamenti dal vivo in Italia al 2023

Gli YES, la band leggenda del prog rock, rimanda i suoi appuntamenti dal vivo in Italia al 2023: ecco le date riprogrammate

A causa di problemi logistici legati al persistere dell’emergenza sanitaria, gli YES hanno deciso, per la sicurezza dei membri della band, della crew e del pubblico, di rinviare al 2023 tutte le date Europee, incluse quelle italiane di Milano, Roma e Padova.

I nuovi appuntamenti sono fissati per l’11 maggio al Gran Teatro Geox di Padova, il 12 maggio al Teatro Dal Verme di Milano e il 13 maggio all’Auditorium della Conciliazione di Roma. I biglietti già acquistati rimangono disponibili per le nuove date, mentre è possibile acquistare i nuovi titoli di ingresso sul canale ufficiale Ticketone per le date di Roma e Milano. Le prevendite per la data di Padova sono invece acquistabili anche su Ticketmaster.

Gli YES sono una della più importanti prog-rock band della storia e vera leggenda del genere, con il loro THE ALBUM SERIES TOUR 2023 si esibiranno per intero sulle note di Relayer e su una selezione dei più grandi successi. La line-up è composta da Steve Howe (chitarre), Alan White (batteria), Geoff Downes (tastiere), Billy Sherwood (basso e voce), Jon Davison (voce) e Jay Schellen (batteria e percussioni).

Come già precedentemente annunciato, lo show sarà composto da una produzione completa e un videowall ad alta definizione. Ci sarà spazio per i grandi classici degli YES, ma anche per Relayer, il settimo album in studio e uno dei più caratteristici della band. Il disco ha segnato un cambio di direzione per gli YES, con il tocco più spigoloso e all’avanguardia di Patrick Moraz alle tastiere. L’artista Roger Dean dirigerà la produzione e si unirà al tour con una mostra d’arte.