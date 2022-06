Su Rai 5 in seconda serata a lezione di successo con Nile Rodgers

In seconda serata su Rai 5, in prima visione assoluta, la serie in tre puntate “Nile Rodgers. Come farcela nel mondo della musica”

Nile Rodgers – produttore pluripremiato, compositore, arrangiatore e chitarrista – svela la sua formula per raggiungere il successo, restare in cima e rialzarsi quando si cade nella serie in tre puntate “Nile Rodgers. Come farcela nel mondo della musica”, in onda da martedì 7 giugno alle 22.40 in prima visione su Rai 5.

In maniera lieve, senza vanità e con una certa dose di auto ironia, l’ex frontman degli Chic racconta: “Probabilmente non conoscete il mio nome ma scommetto che conoscete almeno una delle mie canzoni”. Come si diventa una star globale in uno dei settori più competitivi e spietati al mondo? E quando la fortuna finisce? Nel primo episodio, Nile Rodgers racconta i suoi inizi: dall’infanzia disagiata e solitaria, ma ricca di musica grazie alla famiglia e alla scuola, ai primi ingaggi come musicista, fino al successo con la sua band, gli Chic, e come produttore di gruppi celebri come le Sister Sledge. La regia è di Francis Hanly e Christopher Bruce.