Sanofi lancia la nuova società denominata Euroapi

Due anni dopo che la società ha scorporato le sue operazioni di ingredienti attivi farmaceutici, Sanofi sta quotando alla borsa di Parigi la nuova società denominata Euroapi. Gli APIs (Active Pharmaceutical Ingredients) sono le materie prime farmacologicamente attive la cui qualità e tracciabilità è di fondamentale importanza.

Sanofi manterrà una partecipazione del 30% in Euroapi, e continuerà a mantenere questa proprietà dopo la transazione, ha detto la società venerdì. Il consiglio di amministrazione di Euroapi ha proposto all’unanimità di presentare il 58% delle azioni agli azionisti, al prezzo di 3,33 euro per azione.

La francese Tech Souveraineté acquisterà il 12% delle azioni per un massimo di 150 milioni di euro e, di conseguenza, aggiungerà Benjamin Paternot e un altro membro al consiglio di amministrazione.

L’accordo è soggetto all’approvazione dell’assemblea degli azionisti del 3 maggio. La mossa arriva nel mezzo di un ampio rebrand aziendale di Sanofi, una pipeline sfrondata e un logo e un’immagine del marchio rinnovati

A causa delle condizioni di mercato volatili legate all’invasione russa dell’Ucraina, gli azionisti Sanofi già esistenti riceveranno un ulteriore dividendo in contanti. L’azienda avrebbe preferito andare con un IPO perché è il generatore di valore più collaudato, ma ha deciso che questo era il modo più sicuro di procedere considerando lo stato del mercato.

“Nonostante le condizioni di mercato volatili, Sanofi ha deciso di andare avanti con il processo di quotazione di Euroapi”, ha detto la società in un comunicato stampa. “Come società indipendente e autonoma, Euroapi sarà in grado di sbloccare completamente il suo potenziale di crescita, offrendo il miglior allineamento di strategia, creazione di valore e obiettivi finanziari per tutti gli azionisti di Sanofi”.

Quest’anno, l’azienda è destinata a diventare il più grande produttore mondiale di API di piccole molecole e il secondo produttore globale di API. Il portafoglio dell’azienda presenta più di 200 API che sono state approvate per prodotti in 80 mercati in tutto il mondo.

Lo spinoff è stato annunciato nel febbraio 2020, in quanto Sanofi ha cercato di spostare le sue risorse verso lo sviluppo dell’oncologia e dell’immunologia, e lontano dalle API e dai bassi margini che ne derivano.

Euroapi ha sei siti di produzione, tutti in Europa, e prevede di raggiungere 1 miliardo di euro di vendite quest’anno. L’azienda si è posizionata come un’alternativa basata sull’UE in un mercato API largamente dominato da ingredienti prodotti in India e Cina. Le interruzioni della Covid-19 hanno evidenziato la necessità di rafforzare la catena di approvvigionamento dei prodotti farmaceutici nei paesi occidentali.