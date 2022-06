Previsioni meteo 7 giugno 2022: maltempo al Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 7 giugno 2022: piogge e temporali su gran parte delle regioni del Nord, tempo più stabile al Centro-Sud

Italia spaccata in due sotto il profilo meteo in questo inizio di settimana che vede le regioni del Nord interessate dal passaggio di una perturbazione, mentre al Centro-Sud è ancora l’anticiclone il grande protagonista. Nella giornata di oggi il tempo risulterà instabile sulle regioni settentrionali con piogge e temporali. Farà ancora caldo, seppur in graduale diminuzione, sulle aree centrali e meridionali della nostra Penisola dove avremo ancora qualche città da bollino arancione secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la prima parte della giornata di domani trascorrerà con clima asciutto su tutte le nostre regioni. Tra pomeriggio e sera saranno possibili piovaschi su Friuli, Umbria e Puglia. Giovedì avremo ancora tempo in prevalenza stabile, con possibilità di precipitazioni pomeridiane su Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

Intanto per oggi, martedì 7 giugno 2022, al Nord Italia al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio locali piogge o temporali su Alpi e Appennino settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata fenomeni in movimento dai rilievi verso le pianure, più asciutto sulle coste. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Sulle regioni del Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata ancora addensamenti in transito alternati a schiarite e con tempo asciutto su tutti i settori. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.