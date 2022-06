Miravilius presenta i Viaggi Digitali Tematici

L’evoluzione del vecchio libro di storia: Miravilius, startup italiana attiva nel settore dei Live Tour Digitali in diretta, presenta i Viaggi Digitali Tematici

Secondo le ultime stime di Demoskopika la spesa turistica in Italia prevista per il 2022 raggiungerà i 26 miliardi di euro. I dati confermano però che gli italiani resteranno in Italia: 9 su 10, infatti, trascorreranno le proprie ferie senza lasciare il Paese. Tuttavia, il desiderio di ritornare a viaggiare fuori dai confini è ora possibile e sempre più forte ma scegliere una destinazione piuttosto che un’altra non è mai semplice e l’investimento di un viaggio viene ponderato bene.

Miravilius , la startup italiana che nel 2020 ha lanciato i Live Tour per permettere a chiunque di “visitare” i luoghi del mondo grazie all’ausilio di una guida certificata, dopo aver inaugurato la piattaforma proprietaria, ha dato il via a una nuova iniziativa per rilanciare il settore turistico: i Viaggi Digitali tematici con la possibilità di prenotare successivamente a prezzi agevolati.



In questi viaggi, non sarà solamente possibile visitare dei luoghi lontani e capire se possono essere la meta giusta per il viaggio il programma ma si può imparare anche la storia di personaggi realmente esistiti come Napoleone, Picasso ma anche letterari, come Harry Potter. In ogni viaggio tematico, l’utente verrà catapultato in più luoghi nel mondo e accompagnato dalle guide nella scoperta dei posti in cui è stata scritta la storia: nel tour dedicato a Picasso, ad esempio, si visitano Malaga, Barcellona e Parigi.

“Si torna finalmente a viaggiare! Abbiamo visto che le persone hanno una nuova necessità: guardare in anteprima i luoghi che vogliono visitare per scoprire se sono quelli adatti a loro. Ora, con i live tour tematici, potranno anche avere in anteprima quello che può essere un viaggio culturale basato su un personaggio storico e al termine avere degli sconti così da invogliarli a far diventare quel viaggio digitale realtà.” spiega Massimiliano La Rocca, fondatore di Miravilius.

E se il viaggio è piaciuto, si prenota a prezzi agevolati: i partner di Miravilius supportano la ripartenza del turismo

Grazie alle partnership strette negli ultimi due anni con grandi player del settore turistico, Miravilius al termine di un viaggio digitale fornirà codici promozionali agli utenti così che possano vivere fisicamente l’esperienza appena vissuta.

In questo modo si avrà l’incentivo a far ripartire il settore turistico dando agli utenti la possibilità di vivere la propria esperienza sul campo in modo agevolato e grazie alle diverse lingue parlate dalle guide della startup, sarà un modo anche per chi non conosce l’Italia di visitarla, scoprendone le bellezze.

“Il nostro progetto non vuole sostituire il viaggio tradizionale ma incentivarlo. Grazie ai nostri partner possiamo dare agli utenti la possibilità di ripartire e tornare finalmente a vivere il viaggio come esperienza culturale e di crescita. Nei nostri live tour puntiamo proprio a questo: far provare l’esperienza di essere lì e vivere culture e luoghi in cui è stata scritta la storia.” spiega La Rocca.

Viaggi Digitali tematici: l’evoluzione del vecchio libro di storia e un’ottima occasione di team building

Se già diverse scuole e aziende hanno utilizzato i viaggi digitali come un nuovo modo di viaggiare, imparare e fare team building, con i viaggi digitali tematici questi aspetti vengono ancora migliorati.

Le scuole potranno assistere a una modalità interattiva e ingaggiante per gli studenti per imparare la storia non più solamente dai testi scritti e le aziende potranno confezionare viaggi ad hoc per i loro dipendenti creando una vera e propria esperienza di team building.

“L’esperienza che vogliamo far provare a chi sceglie di viaggiare digitalmente non vogliamo si limiti al “vedere” un luogo o le sue attrazioni e basta, ma desideriamo stabilire una vera e propria connessione, un legame tra l’utente e la città che andrà a visitare. Far scoprire una città attraverso gli occhi di un personaggio vissuto tanti anni fa ci sembra il miglior modo per capire anche com’è cambiato il modo di vivere e di essere turista ” aggiunge Massimiliano La Rocca, fondatore di Miravilius.