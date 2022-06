Il festival Le Crociere anima l’estate di Orbetello

A Orbetello dal 23 luglio il festival Le Crociere anima l’estate sulla laguna con cinque appuntamenti di teatro, musica e cabaret

Si svela l’intero programma del festival Le Crociere, il teatro sulla laguna di Orbetello che riapre dopo 2 anni con un programma vario ed eclettico, ospiti personaggi della nuova scena accanto a grandi nomi.

Dopo l’annuncio in anteprima del recital di Drusilla Foer (24/7 esaurito) e del concerto di Francesco Renga (28/7), si annuncia l’inaugurazione della kermesse il 23 luglio con il rapper Dargen D’Amico, nel suo percorso dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip-hop italiano: “Musica senza musicisti” (2006) e “Di vizi di forma virtù” (2008). Ha spostato i confini di genere fondendo, per la prima volta in Italia, il rap con la musica colta italiana. Uno stile unico caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di equilibrio tra i sensi delle parole. Ha ripetutamente collaborato con Fedez, Fabri Fibra, Marracash, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883, Tedua. Il suo nuovo progetto discografico “Nei sogni nessuno è monogamo” è già certificato Disco d’Oro, “Dove si balla”, il brano che ha presentato sul palco dell’Ariston in occasione della 72ª edizione del Festival di Sanremo classificandosi nono, attualmente conta oltre 15 mln di stream totali sulle piattaforme digitali.

Il 27 luglio sale sul palco, forte del suo successo a The Voice, Erminio Sinni, cantautore, poeta, romano d’adozione e toscano di nascita, rimasto nei cuori del pubblico italiano con il suo successo “E tu davanti a me”, annoverata tra gli evergreen cantautoriali più diffusi nei pianobar italiani. Icona del genere, re dei Night romani come “La Cabala”, il locale più importante d’Europa, dove fu apprezzato dalle personalità più importanti del tempo ed ebbe modo di duettare con Liza Minelli, Frank Sinatra, Joe Cocker, ma anche di lanciare una Paola Turci e prestare il piano ad uno sconosciuto Cammariere. Sinni è noto al pubblico televisivo che lo ha visto duettare con Loredana Bertè in prima serata sul brano “Anima Carbone”, e a Sanremo 2021 nella serata dei duetti con Gio Evan. Nel frattempo, in piena pandemia ha inciso “A mano a mano”, la cover che tanto ha colpito il pubblico di RAI 1, e ha lanciato con la propria etichetta due singoli “La Terrazza” e “Perdersi per sempre” tornando ad una scrittura melodica pop.

In chiusura il 29 luglio Max Angioni, classe ’90, comico emergente, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, approda in teatro con il suo nuovo spettacolo “Miracolato”, che lo consacra come uno dei nuovi volti del panorama comico italiano.

Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista, in cui Max racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo. Tra interazioni con il pubblico e incursioni del suo folle personaggio, Kevin Scannamanna, il talento del giovane comico offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana. La verve tipica della Stand-up Comedy accompagna, con ritmo serrato, i diversi quadri del racconto, in cui Max torna a stupire con il tema dei miracoli, con cui è diventato celebre.