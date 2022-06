“Comete” è il nuovo singolo di Leonardo Lamacchia

Disponibile su tutti gli store digitale “Comete“, il nuovo singolo di Leonardo Lamacchia su etichetta Mescal e distribuito da ADA

Dopo l’anteprima su Tik Tok, è disponibile su tutti gli store digitale “Comete“, il nuovo singolo di Leonardo Lamacchia (su etichetta Mescal e distribuito da ADA), che segue il precedente “Barivecchia“. Questo brano, con il suo testo che fa della vita quotidiana l’evento speciale, con momenti in bilico tra “diecimila tonnellate di problemi da affrontare” e “nuvole in fiamme”, si appoggia su un tappeto musicale fatto di un’elegante leggerezza sonora che ti rimane addosso già dal primo ascolto.

“Una vita, una casa e una strada insieme. Nei complessi equilibri di una relazione, a volte sembra che cadano delle comete che distruggono tutto. Le nuvole prendono fuoco e la distanza diventa un concetto sempre più relativo, come quello della vicinanza. La parola e la comunicazione diventano necessarie per tornare alla quiete e all’essenziale. Bisogna lottare con i denti, come un leone, per far sopravvivere l’amore in mezzo alla savana urbana in cui abitiamo” racconta l’artista.

BIO:

Leonardo Lamacchia, classe ’94 è un cantautore di origini pugliesi. Laureato nel 2016 in Design, partecipa come concorrente nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2017, classificandosi quarto con il brano Ciò che resta scritto insieme a Mauro Lusini e Gianni Pollex. Nello stesso anno pubblica l’EP Ciò che resta e apre numerosi concerti durante l’estate tra i quali quelli di Ermal Meta, Fabrizio Moro, Brunori SAS, Irene Grandi, Fabio Concato, Max Gazzè; partecipa a “Meraviglioso Modugno”, evento promosso dalla Rai in memoria di Domenico Modugno e riceve il Magnagrecia Award per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Dopo una vita trascorsa a Bari, nel 2018, Leonardo decide di trasferirsi a Milano e lì scrive Sottovoce insieme a Gianni Pollex, Roberto Guglielmi e Stefano Milella, brano inserito nel disco “Essere qui” di Emma Marrone.

Nel 2019 con Gianni Pollex, Stefano Milella, Valerio Buchicchio ed Ermal Meta, firma “Ercole”, canzone contenuta nel repack live del disco “Non abbiamo Armi” di Ermal Meta. Durante questi anni Leonardo si dedica alle sue passioni, la musica, il design, l’arte e la fotografia. Nel 2020 partecipa alla 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi su Canale 5 pubblicando, durante il programma, Via Padova, Orione, Il Natale e L’Estate e Giganti. Le idee, le emozioni e i ricordi, fin qui raccolti sono diventati il primo singolo di un nuovo percorso, Barivecchia pubblicato il 23 Novembre 2021 al quale è seguito Comete, in esclusiva per una settimana su TikTok, affiancato da un video realizzato da Jonathan Emma.