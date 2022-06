“A Beautiful Day” su Rai 5: la trama del film

In prima serata su Rai 5 “A Beautiful Day. You Were Never Really Here”: il film racconta la storia di un giustiziere, ecco la trama

La storia di un veterano di guerra, Joe, che lotta contro il proprio passato e si trasforma in giustiziere per liberare ragazze vittime di sfruttamento sessuale e finite in un giro di prostituzione minorile, a New York. E’ la storia che Lynne Ramsay porta sul grande schermo in “A Beautiful Day. You Were Never Really Here”, in onda martedì 7 giugno alle 21.15 su Rai 5, disponibile in lingua originale e senza interruzioni pubblicitarie.Nel cast Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alessandro Nivola, Alex Manette, John Doman. Tratto dal romanzo “Non sei mai stato qui” di Jonathan Ames,il film ha vinto il Premio per la miglior sceneggiatura e per la migliore interpretazione maschile (Joaquin Phoenix) al 70° Festival di Cannes nel 2017.