Merrick&Petross tornano con “Dream”

In radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali “DREAM” (Cabiria Record/Altafonte) il nuovo singolo di Merrick&Petross

“Dream” è un brano energico creato su una produzione drill di Naroje, ma con un approccio più melodico rispetto a quello che sentiamo solitamente. Come raccontano Merrick & Petross: “Il singolo trasmette la voglia e la tenacia di raggiungere un obiettivo a tutti i costi, un sogno appunto, qualsiasi esso sia. Per noi quell’obiettivo è semplicemente poter continuare a fare quello che abbiamo appena iniziato a fare con la musica per tutta la vita”.

I due si fanno notare dal pubblico nell’estate del 2020 nell’ambito dell’evento Fattore Ostia organizzato dal Teatro di Roma al Teatro del Lido, pubblicando il primo singolo “Volava con le parole” seguito dal brano “Roma2020” con il quale conquistano Piazza del Popolo a Roma nell’estate del 2021 vincendo il Premio della Piazza nell’ambito del contest Dallo Stornello al Rap. A inizio 2022 rilasciano invece un brano dal sapore funk “Fiato sul collo” che esula dai loro progetti da solisti seguito dal recente rilascio di “Pensieri Appesi” prodotto da Dj Uncino per il suo album “Cambio Rotta”.

Il singolo “Dream” è accompagnato da un videoclip diretto da Andrea Casella per Studio Capta. Come raccontano Merrick & Petross: “Nel video di Dream abbiamo voluto trasmettere positività e intraprendenza, giocando su mood diversi e realtà urban. Abbiamo raccontato noi stessi, il nostro sentire e il nostro DREAM!”.

I due artisti rilasciano questo singolo prima di tirare fuori i loro ultimi lavori da solisti, come per consegnare al pubblico un messaggio insieme in vista delle prossime uscite.