Conto alla rovescia per il 2° Master Show Terra dei piloti

Prosegue la marcia di avvicinamento verso il 2° Master Show Terra dei piloti “Memorial Andrea Marinelli”, in programma per il 10, 11 e 12 giugno a Talacchio-Città di Vallefoglia (provincia di Pesaro/Urbino) congiuntamente da Team RCM e PRS Group.

Inserita nel Trofeo N5 Italia, la gara ha le iscrizioni aperte e sarà riservata alle innovative vetture di classe N5, del quale sarà la terza prova dopo i rallies di Sanremo e Adriatico e la partecipazione sarà aperta pure agli iscritti al Trofeo N5 Open, che ad oggi conta ben 15 adesioni.

Sarà dunque uno scenario atipico, quello che i piloti di rally si troveranno ad affrontare in questa occasione, in quanto si tratta di una competizione ad inseguimento, riservata esclusivamente appunto alle vetture di categoria N5, una sfida strutturata su più manche con due piloti in contemporanea sullo stesso tracciato fac-simile al celebre “Memorial Bettega”. Il format dell’evento ricalcherà comunque in ampia parte quello visto nella prima edizione del 2019, con la gara ad inseguimento per la quale verranno accettate un massimo di otto vetture.

IL CALENDARIO DEL TROFEO N5 ITALIA

L’entourage di N5 Italia, in collaborazione con M33, ha dunque scelto questa gara per la quale certamente l’organizzazione è lusingata per essere affiancata a rallies importanti e di tradizione come il Rallye di Sanremo il Rally dell’Adriatico, il San Marino Rally (10 luglio), il Rally di Roma Capitale (dal 21 al 24 luglio), il Rally del Vermentino (18 settembre) ed il Trofeo ACI Como (23 ottobre).

La classifica della serie vede sempre più al comando il trentino di Borgo Valsugana Riccardo Rigo, che dopo il successo di Sanremo, lo scorso fine settimana con la sua Citroen DS3 si è riproposto al Rally Adriatico, allungando (46 punti), con decisione sui diretti inseguitori Fabrizio Paris e Pietro Porro, entrambi a 17 punti.

Il“plus” del Mastershow Terra dei Piloti, sarà il suo montepremi che sfiora i 20.000 €.

IL MONTEPREMI:

1. PREMIO: 1 vettura Toyota Yaris (valore 14mila euro), grazie alla partnership con Conti Corrado Compessori, PCM, Tauro Trasporti e Concessionaria Dini Motors di Sant’Angelo in Vado.

2. PREMIO: 1 moto Brix Stone 125 CC (valore 3500 euro), grazie alla partnership con Brunitura Lombardi e Cardellini Moto di Pesaro.

3. PREMIO: 1 completo “racing” di marca HRX, grazie alla collaborazione con l’Azienda piemontese e con Agostino Alberghino.

4. PREMIO: trofeo d’onore.

L’organizzazione Team RCM, essendo una Associazione senza scopo di lucro, “forte” dei ben 150 volontari ad essa affiliati, devolverà tutti i proventi della manifestazione a scopo benefico.

FOTO DI SANDRO NACCARI