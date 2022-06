Rinnovato il Cda di Cotabo: Riccardo Carboni alla presidenza

Rinnovato il Cda di Cotabo: Riccardo Carboni confermato alla presidenza. Quattro new entry tra i sette consiglieri eletti dai soci della cooperativa di tassisti

Rinnovato il consiglio d’amministrazione di Cotabo, la principale cooperativi di tassisti dell’Emilia-Romagna. Tre conferme e quattro new entry.

Sono stati eletti nel Cda di Cotabo: Riccardo Carboni, Tiberio Basalti, Andrea Farnè, Gianluca Barraco, Angelo Cati, Gabriele Nolè e Sara Malavasi.

Alla prima riunione, il consiglio ha provveduto alle nomine, con la conferma di presidente e vicepresidente: Riccardo Carboni, risultato il più votato, è stato confermato alla presidenza. Per Andrea Farnè, tassista di 29 anni, conferma alla vicepresidenza.

Al voto hanno partecipato 241 soci sui 582 aventi diritto, tra soci cooperatori e soci sovventori.

“Ringrazio i soci e i consiglieri che hanno scelto di confermarmi nel ruolo di presidente – dichiara Riccardo Carboni – Opereremo in continuità rispetto al passato anche se ci troviamo di fronte a sfide importanti per la categoria. La prima riguarda il lavoro: siamo ancora molto lontani dai livelli pre Covid, per questo saremo impegnati per creare nuove opportunità per i soci. Dovremo dimostrare di avere la capacità di coniugare servizio di qualità, innovazione tecnologica, equa remunerazione per l’impresa, responsabilità verso il territorio: il percorso lo abbiamo avviato, ponendoci in alternativa alle grandi piattaforme estrattive, e siamo soddisfatti di incontrare il crescente favore di utenti e cittadini”.