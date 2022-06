Previsioni meteo 5 giugno 2022: aumentano le città da bollino rosso

Le previsioni meteo di oggi, domenica 5 giugno 2022: l’ondata di caldo raggiunge il suo picco sulle regioni del Centro e del Sud, dove si raggiungeranno anche i +40°C

Primo weekend di Giugno con condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia ma anche caldo africano portato dall’anticiclone che da diversi giorni è protagonista incontrastato. Nella giornata di oggi raggiungeremo il picco di questa nuova ondata di calore. Le regioni del Centro e del Sud saranno quelle più colpite, con possibili picchi fino a +40°C sulle Isole maggiori e valori termici in media superiori di 8-9° C alla media del periodo. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute saranno cinque le città da bollino rosso: Campobasso, Frosinone, Perugia, Rieti e Roma. Bollino arancione a Catania, Latina e Palermo. La giornata di oggi non farà eccezione, e avremo dunque valori termici in ulteriore aumento con clima asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani correnti più fresche determineranno un abbassamento delle temperature, che resteranno comunque di qualche grado sopra alla media stagionale. Il clima risulterà stabile da Nord a Sud, ad eccezione di isolati rovesci sul Trentino e in serata anche su Lombardia, Emilia-Romagna e Alpi orientali. Martedì avremo maltempo sulle regioni settentrionali con piogge e temporali, in estensione anche alle regioni centrali e al versante Adriatico nel corso delle ore pomeridiane.

Intanto per oggi, domenica 5 giugno 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi con acquazzoni e temporali sparsi, variabilità asciutta altrove. In serata ancora precipitazioni in sconfinamento dai rilievi verso le pianure, specie al Nord-Est. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio ancora tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con nubi sparse alternate a schiarite. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino ampi spazi di sereno su regioni peninsulari e Sicilia, maggiore nuvolosità solo sulla Sardegna. Al pomeriggio nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime stabili o in aumento su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.