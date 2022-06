Fabio Massimo Capogrosso online con la colonna sonora di “Esterno Notte”

Il compositore Fabio Massimo Capogrosso firma la colonna sonora originale di “Esterno notte”: sarà presto disponibile in formato digitale

Il compositore FABIO MASSIMO CAPOGROSSO firma la colonna sonora di “Esterno Notte”, scritto e diretto da Marco Bellocchio. Edita e prodotta da Edizioni Curci, la colonna sonora originale di “Esterno Notte” sarà presto disponibile in formato digitale.

Composta e orchestrata da Fabio Massimo Capogrosso, la colonna sonora è stata eseguita dalla Czech National Symphony Orchestra, diretta dal maestro Marek Stilec.

«Pur non avendo vissuto i drammatici giorni del sequestro Moro, la lettura della sceneggiatura e la visione delle immagini sono state fonte di viva e sincera ispirazione per un lavoro orchestrale che si fonda tuttavia sugli stilemi compositivi tipici della mia produzione di musica “pura” – commenta Fabio Massimo Capogrosso (nato a Perugia nel 1984) – Ho provato, attraverso soprattutto l’uso di un’orchestrazione densa e ricca di colori, a esplorare in profondità le articolate dinamiche di una vicenda così drammatica, ma che al contempo presenta anche aspetti tristemente incomprensibili e grotteschi. È un onore essere stato scelto e aver lavorato fianco a fianco con un geniale regista qual è Marco Bellocchio: gli sono immensamente grato per questa esperienza artistica per me molto profonda. Sono stati mesi di intenso lavoro e desidero esprimere la mia profonda gratitudine anche nei confronti di Francesca Calvelli e di tutto il reparto montaggio che mi hanno guidato nella stesura di questa complessa e articolata colonna sonora».

“Esterno Notte” è diretta da Marco Bellocchio e scritta dallo stesso regista, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino, nel cast Fabrizio Gifuni nei panni di Aldo Moro, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniela Marra. “Esterno Notte” è una serie Rai prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, con Simone Gattoni per Kavac Film, in collaborazione con Rai Fiction, in coproduzione con Arte France. Il distributore internazionale è Fremantle.

“Esterno Notte” sarà trasmessa in autunno su Rai 1.

Fabio Massimo Capogrosso è autore di musica sinfonica, cameristica e teatrale, pubblicata nella collana “Stilnovo” delle Edizioni Curci in collaborazione con CIDIM-Comitato Nazionale Italiano Musica. La musica di Fabio Massimo Capogrosso è caratterizzata da uno stile molto personale, denso, potente, altamente comunicativo. Capogrosso è stato il primo compositore in residenza della Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma ed è regolarmente ospite di prestigiose istituzioni musicali, come l’Accademia di Santa Cecilia e il Teatro alla Scala. Ha ottenuto importanti riconoscimenti anche all’estero: negli Stati Uniti ha vinto il Bassoon Chamber Music Composition Competition ed è stato premiato al 9° Discover America Competition, indetto dal Chicago Ensemble, e al 3° Keuris Composers Contest di Amersfoort, in Olanda.