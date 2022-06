Dardust svela le date del suo tour 2023

Dardust ha svelato le date del suo tour in partenza nel 2023: dal vivo metterà in scena le sue due anime piano solo ed elettronica

Dopo “#001 Coordinate”, “#002 Hymns”, e “Signore del Bosco” con Massimo Pericolo, Dardust ha pubblicato HORIZON IN YOUR EYES” una nuova tappa del suo viaggio di avvicinamento al nuovo album che uscirà in autunno per Sony Music Masterworks e Artist First.

Dardust ha presentato il nuovo singolo live al Pala Olimpico di Torino in occasione della sua partecipazione, in qualità di ospite, alla prima semifinale della 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest.

Dardust in questa occasione ha annunciato le prime date di DUALITY TOUR 2023, con cui tornerà finalmente dal vivo mettendo in scena le sue due anime -piano solo ed elettronica- in un’esperienza live multidimensionale ed unica, con effetti visivi spettacolari.

Di seguito gli appuntamenti:

DUALITY TOUR 2023

04 marzo 2023 | Ascoli Piceno @ Teatro Ventidio Basso

07 marzo 2023 | Torino @ Teatro Colosseo

08 marzo 2023 | Bologna @ Teatro Celebrazioni

09 marzo 2023 | Milano @ Conservatorio di Milano

10 marzo 2023 | Prato @ Teatro Politeama Pratese

11 marzo 2023 | Roma @ Auditorium Parco della Musica

26 marzo 2023 | Berlin (DE) @ Frannz Club

29 marzo 2023 | Bruxelles (BE) @ Ancienne Belgique – AB Club

30 marzo 2023 | Amsterdam (NL) @ Melkweg

03 aprile 2023 | Londra (UK) @ O2 Academy Islington

Info su www.bpmconcerti.com