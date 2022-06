Anna Bassy online con il video di “Monsters”

Disponibile online su YouTube il nuovo video di ANNA BASSY, tratto dal singolo MONSTERS già sulle piattaforme streaming

È in uscita il nuovo video di ANNA BASSY, tratto dal singolo MONSTERS. Il percorso del debut EP omonimo, uscito negli ultimi mesi del 2021 si compone così di un nuovo capitolo, per dare immagine alle sonorità delicate e internazionali del disco.

Quello di Anna Bassy è inoltre uno dei progetti selezionati da Italia Music Lab per Facce Nuove 2022, che mira a fornire un contributo economico a fondo perduto per lo sviluppo delle carriere dei giovani artisti e artiste under 35.

CREDITS

Direction and editing: Noemi Trazzi

Styling: Marcella Dusi

Casting: Cecilia Bortolazzi

Coreography: Anya Pozza, Kyda Pozza

Special thanks to Boredom Studio

BIOGRAFIA

Anna Bassy è una cantautrice italo-nigeriana, nata e cresciuta a Verona.

Si appassiona fin da giovanissima alla musica e al canto: reggae, soul, R&B, gospel, sono i generi di cui si innamora e che la portano a voler esplorare il suono della sua voce.

Nei brani risuonano vari mondi: affondano le radici nel soul, hanno venature pop, ma richiamano a tratti il folk, a tratti esplorano le sue origini africane.

I brani sono nati dalla sola voce accompagnata da una chitarra acustica, ma per presentarli live, Anna ha scelto di farsi affiancare da una band – un trio formato da Pietro Girardi alla chitarra, Andrea Montagner al basso e Pietro Pizzoli alla batteria. Con loro, le composizioni si sono arricchite di contaminazioni e nuove sfumature, strutturandosi in maniera più sofisticata e intensa, senza però abbandonare la linea di essenzialità e delicatezza che contraddistingue il linguaggio espressivo di Anna Bassy. La presentazione live del progetto parte dall’aprile 2019 e ottiene fin da subito ottimi riscontri. La band ha infatti all’attivo circa 50 date, con esibizioni in Veneto e Lombardia e la partecipazione ad eventi prestigiosi tra cui il festival “Suoni di Marca” a Treviso.

Tra il 2020 e il 2021 escono i primi brani ufficiali del progetto, Could You Love Me, che ottiene la vetrina web Just Discovered di MTV New Generation, e il successivo Wind, Rain.

A giugno 2021 è selezionata tra i 10 progetti finalisti del contest del Color Fest, mentre a luglio vince l’Arezzo Wave Contest per la Regione Veneto.