Marlene Kuntz: parte il tour estivo di Karma Clima

Dopo l’anteprima al MUSE di Trento, parte il 5 giugno da Torino con un evento speciale il tour estivo di Karma Clima dei Marlene Kuntz

Dopo l’anteprima al MUSE di Trento per il Trento Film Festival, partirà il 5 giugno da Torino, Karma Clima Experience, il tour estivo del nuovo progetto dei Marlene Kuntz. Iniziato lo scorso ottobre in residenza in tre comunità cuneesi (Viso a Viso a Ostana, il Birrificio Baladin di Piozzo e la borgata Paraloup nel comune di Rittana), il progetto è una vera e propria esperienza in cui la musica e l’arte aprono dei varchi nella percezione comune di temi ormai imprescindibili, come il cambiamento climatico, la forza distruttiva che sta spingendo gli esseri umani verso un punto di non ritorno.

Durante l’evento del 5 giugno alla Mole Antonelliana di Torino, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente, i Marlene Kuntz, quali ospiti e giurati della 25 edizione del Festival CinemAmbiente, sonorizzeranno dal vivo immagini in movimento a cura di Lorenzo Letizia. Nella stessa occasione verrà proiettato in anteprima il videoclip del nuovo singolo “La fuga”, in uscita il 25 maggio per Ala Bianca.

Il giorno dopo, 6 giugno, il gruppo partirà in eBike alla volta di Ostana, per una settimana intensa di appuntamenti ed eventi che permetterà di rivivere l’esperienza della prima residenza, e che culminerà nel concerto dell’11 giugno in località San Nicolao.

Le altre date di luglio toccheranno Bergamo (NXT Station, 1 luglio), Peio (Skiarea Pejo, 3 luglio), Loano (Piazza Italia, 12 luglio), Milano (Magnolia, 20 luglio), Locorotondo (Nousfest, 30 luglio). In scaletta, il nuovo singolo “La fuga” insieme ad alcuni dei grandi successi dei Marlene Kuntz.

“I concerti saranno il momento performativo di tutte le fasi creative sin qui realizzate con il progetto Karma Clima, di cui l’imminente singolo LA FUGA è protagonista – è il commento dei Marlene – E protagonisti saranno anche alcuni luoghi speciali in cui avremo modo di estendere le esperienze d’incontro sin dai giorni prima, come a Ostana, data speciale estiva del Piemonte, e poi via via lungo la penisola. È la nostra voce sui temi dell’arte e della sostenibilità, che continueremo a diffondere dal 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente, ospiti e giurati del 25 festival CinemAmbiente alla Mole Antonelliana di Torino”.

Karma Clima raccoglie in sé l’apertura verso gli altri, la collettività, la condivisione, la circolarità, la cooperazione proprio perché ha preso vita attraverso alcuni laboratori in residenza con le comunità, a partire dalla provincia di Cuneo. La visione è stata quella di generare un percorso artistico culturale che anche dopo la registrazione dell’album, continuasse il suo viaggio in altre realtà riqualificate in tutto il territorio nazionale. L’idea è quella di un tour che possa esprimere il potenziale dei piccoli borghi, come elemento di richiamo e di valorizzazione dei saperi locali a livello nazionale.

Sostando in questi luoghi sarà possibile anche intraprendere percorsi artistici che si confrontano con le visioni del turismo sostenibile, dell’inclusione sociale e con i temi della comunità scientifica. Nella progettazione di Karma Clima sono fondamentali il dialogo tra cultura, scienza, economia, quindi un modo di prendere parte a ciò che definiamo esperienza