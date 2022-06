Lo Scomodo torna con il singolo “One Blood”

Il rapper salentino Lo Scomodo pubblica in digitale il suo nuovo singolo “ONE BLOOD” sotto distribuzione Visory Records

Il brano, è frutto della collaborazione con il già noto produttore calabrese Doctor Keos.

“ONE BLOOD” -dichiara Lo Scomodo– “è un brano nato ispirandomi dai racconti di Thiam e Sakho, due amici africani con i quali ho avuto la fortuna di condividere, per un certo periodo, gran parte delle giornate. Credo sia assurdo” -sostiene sempre l’artista- “dover affrontare determinati argomenti nel 2022, ma purtroppo è ancora necessario.”

Non guerra, ma pace.

Il bello della musica è che non ha colore, per questo unisce tutti. Ed è così che questi 3 artisti, da 3 diversi posti d’Italia, hanno voluto lanciare il loro messaggio di pace.

Non c’è ancora nessun vaccino contro questo “virus” che colpisce ancora troppi. Non è possibile ascoltare storie strazianti di chi è fuggito per mettersi in salvo e trovare la libertà, storie che dovrebbero far riflettere sempre, al di là del colore e dell’etnia di chi chiede solidarietà e accoglienza.