Malattie neurodegenerative: brevetto Cnr protagonista a BioVaria

“Nanovescicole di mielina e loro impieghi”, brevetto Cnr-Irib per la cura di malattie neurodegenerative, protagonista a BioVaria

L’associazione NetVal (Network per la valorizzazione della ricerca) ha partecipato per il quinto anno consecutivo a BioVaria, importante evento europeo di business-match making nel campo delle scienze della vita, tenutosi a Monaco di Baviera (https://www.biovaria.org/). Obiettivo dell’evento, favorire l’incontro tra aziende leader del settore e venture capital europei, e creare opportunità di networking tra TTO e ricercatori internazionali.

In tale occasione il brevetto “Nanovescicole di mielina e loro impieghi”, di proprietà esclusiva del Cnr, è stato scelto tra una rosa di 44 tecnologie candidate da vari enti pubblici e istituzioni italiane per far parte della delegazione NetVal, che ha partecipato come National Technology Transfer Association Partner dell’evento, sponsorizzando e sostenendo i costi di iscrizione al convegno per 12 tecnologie selezionate.

Il brevetto, sviluppato da Pasquale Picone e Domenico Nuzzo dell’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica (Irib) del Cnr di Palermo, in collaborazione con Fabio Salvatore Palumbo dell’ Università degli studi di Palermo, propone un approccio terapeutico innovativo per la cura di diverse malattie neurodegenerative e demielinizzanti, in primis la sclerosi multipla. Tra le tecnologie della delegazione NetVal, tale brevetto è stato ulteriormente scelto dall’ Advisory Board di BioVaria per una presentazione orale (https://www.biovaria.org/technologies/technologies-2022/details/myelin-nanovescicles-and-their-uses-297 che ha consentito di dare ancora maggiore visibilità alla tecnologia e avviare potenziali opportunità di business con partner interessati.

Si tratta di un’ulteriore iniziativa che, grazie al supporto e alle attività dell’Unità valorizzazione della ricerca, si inserisce in un quadro di proposte e opportunità che l’Ente sta cogliendo con grande entusiasmo e successo per massimizzare la promozione del proprio portfolio brevetti e incentivare il relativo trasferimento tecnologico.

