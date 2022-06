“I mondi di ieri” su Rai Storia racconta l’alluvione di Firenze

“I mondi di ieri”, in onda venerdì 3 giugno in prima visione alle 21.10 su Rai Storia, racconta la storia dell’alluvione di Firenze del 1966

Nel 1966, poche settimane dopo l’alluvione del 4 novembre che ha devastato Firenze, Franco Zeffirelli realizza il documentario “Per Firenze”, con la presenza come narratore e voce guida di Richard Burton. Il documentario racconta il dramma della città e i primi sforzi per risollevarsi dall’immane disastro e rientra anche in un progetto più ampio per far conoscere al mondo la situazione di Firenze e per raccogliere fondi in suo favore.

In “I mondi di ieri”, in onda venerdì 3 giugno in prima visione alle 21.10 su Rai Storia, Edoardo Camurri – con gli storici Simonetta Soldani e Guido Crainz – parte dal documentario, di cui propone ampi brani, per raccontare la ferita prodotta dallo straripamento dell’Arno alla città, ai suoi abitanti e al suo ricchissimo e inestimabile patrimonio artistico; lo choc e la reazione dei fiorentini, che nel ritardo dei soccorsi ufficiali si organizzano anche da soli; il grande clamore che fa la notizia in tutto il mondo; la gara di solidarietà che si scatena a livello planetario per aiutare Firenze, a cominciare dall’arrivo in città di tanti giovani volontari da ogni parte del mondo, che diventeranno per tutti gli “angeli del fango”.