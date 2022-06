Gli Indigore online con “Body & Soul”

Gli Indigore, alternative rockers marchigiani dalle sonorità calde e melodiche, rilasciano il loro quarto singolo Body & Soul

Gli Indigore, alternative rockers marchigiani dalle sonorità calde e melodiche, rilasciano il loro quarto singolo Body & Soul.

Così come i precedenti singoli What Are We Aiming At? (21 gennaio), The Presence (18 febbraio) e Floating Away (18 marzo), anche Body & Soul sarà incluso nel loro album di debutto In The Gore – la cui uscita è prevista entro fine 2022.

Riguardo al singolo, la band dichiara: “Body & Soul è la descrizione di quella sensazione di predestinazione verso una condizione, che ognuno di noi ha provato, la quale va oltre ogni luogo e tempo: in quella mano che cura il cuore, in quel bacio che ci ha fatto sentire a casa, in quegli occhi in cui abbiamo trovato rifugio. È quella condizione che non si può ricercare, che accade, che ti prende anima e corpo, che è scritta nelle stelle”.

Per evidenziare il differente carattere dei brani di In The Gore, nei video ogni traccia è associata al colore che meglio la rispecchia, creando così una combinazione sinestetica tra elementi sonori e visivi.

Nel caso di Body & Soul, la band ha optato per la tinta verde, precisando che “in psicologia il verde assume significati quali armonia, equilibrio, rifugio. In ottica induista, è associato al quarto chakra, a sua volta legato al cuore, quindi sentimenti d’amore”.

Gli Indigore sono un progetto musicale fondato dai due chitarristi, Alessandro e Daniele, e dal bassista, Leonardo: alle spalle 12 anni di amicizia ed esperienze musicali vissute assieme. La band è alla ricerca sin da subito di una propria identità: nascono le prime idee, in principio di natura strumentale, sino al momento in cui queste trovano finalmente voce. Fa il suo ingresso infatti Davide, cantante ed anch’esso amico di vecchia data, decretando di fatto l’anno zero, il 2018, anno in cui trovano luce le prime demo. Queste andranno lentamente concretizzandosi aprendo finalmente la strada all’album di debutto, In The Gore, la cui data di uscita è prevista ufficialmente nel 2022. Il gruppo, ancora orfano di un batterista in pianta stabile, fa sedere alle pelli un turnista, Stefano Rutolini, tramite cui sono stati registrati album e videoclip ufficiali a seguire. Le canzoni che compongono questo nostro primo lavoro sono sette: ciascuna col proprio carattere, ciascuna presta il fianco ad una specifica emozione, la quale a sua volta, trova richiamo in un determinato colore, rappresentato nei videoclip. Attraverso questo vorremmo toccare la sensibilità di chi ascolta e guarda, nel tentativo di veicolare maggiormente il messaggio del brano.

In The Gore è sicuramente nato all’insegna delle difficoltà a cui purtroppo questo virus globale ci ha abituati; tuttavia, ciò non è stato sufficiente a smorzare determinazione e risolutezza. In un periodo di isolamento sociale, abbiamo avuto la fortuna di avere “al nostro fianco” persone, come il nostro amico Manuele Pesaresi e il suo Dyne Engine Studio, che hanno saputo essere punti di riferimento per la realizzazione di questo primo album, senza le quali non avremmo potuto raggiungere il risultato sperato.

Per maggiori informazioni sugli Indigore: LINKTREE