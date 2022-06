Gli Almariva online con “Riflessi”

La giovane band veneta Almariva pubblica il suo EP d’esordio dopo l’anticipazione dei singoli “Quello che rimane”, “Fa Freddo Anche Al Mare” e “I Miei Demoni”

TRACKLIST

1. Quello che rimane Quello che rimane è il momento in cui chiudi un capitolo della tua vita, un’esperienza o una relazione, e prendi coscienza di tutte quelle cose che non riuscivi ad osservare perché accecato da un indefinito sentimento superiore. Spesso ti accorgi che ad impedirti di volare erano proprio quelle persone che più avevi vicino e che, dopotutto, ti lasciano un segno indelebile come fosse una cicatrice.

2. Fa freddo anche al mare Fa freddo anche al mare esprime la sensazione di disagio, insicurezza ed instabilità che si può provare in una situazione di apparente felicità servendosi di metafore che aiutano a far arrivare questo concetto. Allo stesso tempo però le parole vogliono trasmettere un messaggio positivo: la volontà di affrontare le paure e le fragilità, e di non farsi annullare da esse.

3. Stai lì Stai lì è una lettera di scuse per tutte quelle persone che ci sono sempre state e che non hanno ricevuto abbastanza indietro, non quanto meritassero. Parla anche dell’inevitabilità della vita, dello scorrere del tempo anche restando immobili

4. I miei demoni I miei demoni è una canzone molto intima e personale e racconta il paradossale rapporto che hanno alcune persone con la loro stessa mente. Molto spesso succede a chi crede di non meritarsi la felicità e quando si ritrova vicino ad ottenerla sente il bisogno di rovinare tutto. Questo avviene nella sua mente che crea questa specie di demoni da combattere ma il fatto che derivino da dentro di loro li rende difficili da sconfiggere. Per questo motivo nella seconda strofa c’è una chiara richiesta di aiuto per riuscire a risollevare lo sguardo e a ritrovare la luce.

5. Tra morire e restare Tra morire e restare è una conversazione tra due amanti stanchi in cui uno dei due cerca disperatamente di comprendere le ragioni per il quale l’altro si fa sotterrare dall’incapacità di andare avanti, di esprimere ciò che lo affligge e che porta quindi alla creazione di un muro invalicabile tra i due.

Gli Almariva si formano a Treviso nel 2019 e da subito lavorano a pezzi propri in italiano che mischiano alternative rock con sonorità più morbide ispirate al dream pop.

Il loro brano d’esordio, “Quello che rimane“, viene pubblicato il 9 luglio 2021, seguito da “Fa Freddo Anche Al Mare” il 22 ottobre e da “I Miei Demoni” il 21 gennaio.

I tre singoli anticipano il loro EP.

Durante l’estate si esibiscono in alcune rassegne come il Summer Nite Love Festival e Trevisioni Festival. In ottobre suonano in apertura ai Gazebo Penguins al Cs Bocciodromo di Vicenza.