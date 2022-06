Conto alla rovescia per il Rally Storico Città di Prato

Il Rally Storico Città di Prato, in programma per l’11 e 12 giugno, prevede anche due competizioni di regolarità, quella “a media” e la “sport”

Manca ormai poco al 1° Rally Storico Città di Prato, previsto per l’11 e 12 giugno, organizzato congiuntamente da Pistoia Corse e Sport e Motori, evento che riporta le corse su strada sul territorio laniero dopo un’assenza che dura ben dal 2009. Un territorio che ha dato tanto, ai rallies, sia come “nomi” che come anche competizioni. Il ventaglio temporale delle iscrizioni si allungherà sino al 6 giugno.

Prato ed il suo territorio dunque tornano sotto i riflettori nazionali nel contesto del settore delle auto storiche, in quello che sarà un appuntamento dal “sapore forte”, visto che sul territorio si sono disputate nel passato diverse gare di rilevanza e visto pure che le vetture storiche hanno sempre da proporre argomenti importanti.

Con questo rally, l’organizzazione si prefigge di far tornare in pianta stabile una competizione rallistica nell’area pratese, sicuramente anche facendo da stimolo per l’indotto turistico ricettivo, con le presenze assicurate dall’avere una competizione di ambito nazionale.

UNA GARA, TRE GARE

Una competizione che nella realtà sarà divisa in tre comprendendo, oltre al rally, la “regolarità sport” e la “regolarità a media”, andando così ad abbracciare un ampio raggio del settore “historic”, segno che per la gara si guarda lontano, cercando di porla subito come un appuntamento fisso nel calendario nazionale.

Le gare di Regolarità Sport sono riservate alle vetture storiche in allestimento da corsa, i cui modelli hanno contribuito a creare la storia dei rallies. Con questa disciplina si vuole mantenere viva la memoria storica di vetture e gare, sia pure con un contenuto agonistico limitato esclusivamente alla tipologia della regolarità. In queste gare il rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti dello stesso (prove cronometrate), costituisce il fattore determinante per la classifica.

La Regolarità a Media è anche essa riservata a vetture storiche ed in particolare a quelle di produzione o in allestimento da corsa con configurazione storica. Nelle gare di regolarità a media i rilevamenti di precisione sono segreti ed il rispetto della media imposta su tutta la lunghezza della prova, costituisce il fattore determinante per la classifica.

IL PROGRAMMA DI GARA

Il tracciato del rally è stato disegnato rispolverando la tradizione dei rallies pratesi, vi sono prove speciali conosciute e le sfide si svolgeranno tutte nell’alta Valle del Bisenzio, con il quartier generale che sarà comunque a Prato.

Sono in programma otto prove speciali, da corrersi in due giorni, tra sabato 11 giugno e domenica 12. Sono quattro diversi tratti da correre due volte.

La partenza sarà da Piazza del Mercato Nuovo a Prato alle ore 16,00 di sabato 11 giugno, dopo la quale i concorrenti affronteranno le prime quattro “piesse”, due giri su “Mangona” (km 9,270) e “Gavigno”(km 12,400), per poi fare rientro a Prato per il riordinamento notturno a partire dalle ore 22,45.

L’indomani, dalle ore 09,00, la sfida riprenderà per altre quattro fatiche cronometrate, due giri su “Luciana” (km 4,410) e “Canvella (km 4,710), con la bandiera a scacchi che sventolerà, sempre in Piazza del Mercato Nuovo dalle ore 15,25.

In totale, la distanza cronometrata sarà di 61,580 chilometri sul totale di 352,570.

Per la gara di “Regolarità a media”, sono previsti otto controlli, sullo stesso percorso del rally così come sarà per la “Regolarità sport”.

Il quartier generale dell’evento sarà all’Art Hotel Museo, in viale della Repubblica, vicino al Casello autostradale “Prato Est” della A-11. Verifiche Tecniche e consegna documenti saranno alla Concessionaria Mazda, Volvo e Dr “Nuova 4M”, sulla tangenziale che da Prato porta ad Agliana e Pistoia.

Per riportare un rally automobilistico a Prato, l’organizzazione ha incontrato più volte le Amministrazioni di Prato, Vaiano, Cantagallo, Verinio, Barberino, Sambuca Pistoiese Montale e Montemurlo, trovando ampia collaborazione ed entusiasmo, ponendo in testa alle esigenze la volontà e gli stimoli di comunicare il territorio e far diventare la gara anche un utile volàno per l’economia turistica del luogo.

IL “NORTH CENTER HRR SLAM” IN QUATTRO GARE

La gara pratese farà parte del “NORTH CENTER HRR SLAM”, un vero e proprio “gemellaggio” creato con altre competizioni di regolarità a media. L’iniziativa prevede, oltre al 1° Rally Storico Città di Prato, la Coppa Liburna, la Coppa Attilio Bettega ed il celebre Rallye Elba Graffiti.

Questi i premi:

– Al primo assoluto Trofeo sul quale sarà incisa una targhetta con il nome dell’equipaggio, la vettura e l’anno della disputa. Un trofeo uguale sarà consegnato all’equipaggio, l’originale sarà esposto alle gare aderenti allo challenge.

– Ai primi 4 assoluti l’iscrizione gratuita per l’edizione successiva in questo ordine: al 1° Elba, al 2° Bettega, al 3° Liburna, al 4° Prato (o nell’ordine da decidere).

– Ai primi 10 assoluti cassetta con prodotti alimentari dei territori delle 4 gare.

– Al primo di ogni raggruppamento trofeo uguale a quello del primo ma di dimensioni ridotte.