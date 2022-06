Una biblioteca in ogni scuola: torna il concorso nazionale

Quinta edizione del Concorso Nazionale “Una biblioteca in ogni scuola”: iscrizioni aperte fino al prossimo 15 luglio

Aperte le iscrizioni alla quinta edizione del Concorso Nazionale “Una biblioteca in ogni scuola”, promosso dall’associazione di promozione sociale BiRBA, che premia, di anno in anno, un progetto di realizzazione o di sviluppo di una biblioteca scolastica gestita da volontari che l’Associazione, dopo una attenta selezione delle domande pervenute, ritiene più meritevole di supporto e di sostegno. Si può partecipare al concorso sia dall’Italia che dall’estero. Si darà la precedenza a gruppi di volontari che si costituiscano in associazione no-profit e ai progetti che prevedano di realizzare o sviluppare biblioteche in strutture scolastiche e in zone dove sono scarse le risorse destinate alla promozione della lettura.

L’idea del concorso nasce nel 2006 quando all’indirizzo di Birba arriva un pacco colmo di libri per l’infanzia accompagnato da una lettera di Della Passarelli. Persuasa della bontà del progetto di biblioteca scolastica, il direttore editoriale di Sinnos aveva scelto di finanziarlo attraverso la donazione di un buon numero di libri per ragazzi. Il regalo fu la spinta giusta per Birba per andare avanti e oggi, grazie a quel gesto e attraverso “Birba chi legge – Festa delle storie per bambini e ragazzi”, l’Associazione ha la possibilità di restituire il dono ricevuto: «Il premio è un gesto di fiducia e vicinanza che sappiamo quanto può fare bene sempre e, in questo periodo ancora di più – commenta Alessandra Comparozzi, presidente dell’associazione Birba – Ogni biblioteca scolastica che nasce è un nuovo punto che si illumina nella grande mappa degli amici di Birba con cui immaginare futuro e lavorare insieme per generare buone pratiche con il libro e la lettura ad alta voce sia dentro che fuori la scuola».

Per aderire al Concorso è possibile inviare il progetto a concorso@birbachilegge.it entro e non oltre il 15 luglio 2022. La premiazione del progetto vincitore si svolgerà domenica 11 settembre presso la Sala degli Emblemi nella Piazza del Comune di Assisi, durante la giornata conclusiva di “Birba chi legge” Festa delle Storie per bambini e ragazzi che quest’anno prenderà il via dal 9 all’11 settembre. Per le modalità di iscrizione si può consultare il sito www.birbachilegge.it.

L’immagine della quinta edizione del Concorso è firmata da Francesco Chiacchio, poliedrico illustratore fiorentino che ha collaborato con diverse case editrici, tra cui Orecchio Acerbo, Topipittori, Rizzoli Lizard e Salani.

Ad aggiudicarsi il concorso nel 2021 è stato il progetto biblioteca “Tararì” presentato dall’Associazione di quartiere APS CAP0612 e Associazione Settepiani in collaborazione con il comitato dei genitori e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo 4 di Perugia, al quale sono andati 1000 euro in libri per l’infanzia di qualità per la realizzazione di una biblioteca scolastica nei locali della scuola primaria “Giovanni Cena” (PG).

I quattro progetti vincitori, dal 2018 ad oggi, sono consultabili nel sito.

Sito ufficiale www.birbachilegge.it