Monopattini: Dott estende la partnership con Citymapper

Monopattini sharing: Dott estende la partnership con Citymapper e si conferma un operatore MaaS tra i più affidabili in Europa

Dott, principale operatore europeo della micromobilità in sharing, annuncia un’ulteriore integrazione dei suoi servizi all’interno di Citymapper, applicazione leader nella pianificazione dei viaggi urbani. Si estende, dunque, la partnership avviata nel 2020, includendo nuove location tra cui Helsinki, Stoccolma, Madrid e Ferrara. Inoltre ora anche le ebike di Dott si aggiungono alle opzioni di viaggio disponibili tramite Citymapper nelle principali città di tutta Europa in cui l’integrazione era già attiva, come Londra, Parigi, Bruxelles e le italiane Roma e Milano.

È grazie ad integrazioni con operatori privati come Citymapper e prima ancora MOOVIT e FREE NOW, ma anche con piattaforme pubbliche come nel caso del progetto “Bonjour” di RATP a Parigi, che Dott si conferma essere un operatore europeo “MaaS ready” ed il partner ideale a livello tecnologico che permette di integrare due servizi di mobilità differenti, sia le ebike che i monopattini in sharing, in un unico passaggio. Il concetto di Mobility as a Service – MaaS è senza dubbio la nuova frontiera della mobilità, che prevede l’integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblici e privati in un’unica piattaforma, accessibile digitalmente ed in grado di proporre agli utenti un’offerta di mobilità on demand, su misura e alternativa all’auto privata.

“Il MaaS è una delle principali opportunità per il futuro della nostra mobilità: un percorso lungo, che coinvolge diversi attori, i quali devono essere in grado di saper lavorare insieme. Dott, come fornitore di tecnologia altamente qualificato e qualificante, è già aperto e pronto per questo nuovo trend, mettendo a disposizione di enti pubblici e privati i propri servizi da integrare.” – spiega Andrea Giaretta, Regional General Manager Southern Europe, che prosegue: “La collaborazione con Citymapper è l’ulteriore dimostrazione di quanto vogliamo mettere i cittadini al centro del nostro lavoro, offrendo soluzioni di mobilità basate sulle loro reali esigenze. Solo in questo modo si potrà favorire uno shift modale verso mezzi di trasporto più sostenibili. Con l’estensione della nostra partnership, infatti, possiamo aiutare sempre più persone a scoprire come i veicoli di Dott possano rendere più facili gli spostamenti in città, senza inquinare o creare traffico.”

La partnership con Citymapper

La partnership consente agli utenti di trovare il veicolo Dott disponibile più vicino e di verificarne il livello della batteria direttamente nell’app Citymapper. Gli utilizzatori saranno anche in grado di pianificare i loro viaggi, visualizzare i percorsi suggeriti e i tempi di arrivo previsti, quindi navigare verso la loro destinazione utilizzando le indicazioni sul percorso e il traffico in real time, inclusa la guida audio opzionale, che mantiene l’utente all’interno dell’area di guida ed evita le zone in cui la circolazione è vietata. Al termine della corsa, gli utenti verranno guidati verso il miglior parcheggio, per poi ricevere ulteriori indicazioni per raggiungere a piedi la loro destinazione finale.

Ravi Jolly, Partnerships Manager di Citymapper, ha dichiarato: “La micromobilità urbana è fondamentale per rendere le città più sostenibili, per questo siamo lieti di estendere la nostra partnership con Dott. Grazie ai loro mezzi elettrici in condivisione ora disponibili nella nostra app in più città di tutta Europa, i nostri utenti potranno pianificare i loro viaggi utilizzando soluzioni di mobilità green insieme alla nostra navigazione passo-passo in tempo reale con guida audio per arrivare a destinazione senza problemi”.