Gli Stay tornano con “System Failure”

“System Failure” è il nuovo singolo della band metal Stay, versione inglese del già conosciuto “Il Fallimento del Sistema”

Il singolo è un grido diretto contro quella che è la situazione mondiale ad oggi: un sistema che vuole togliere l’umanità alle persone, dove il potente vuole sovrastare chi non ha mezzi o risorse per difendersi. Il brano non parla ad una singola nazione, ma a tutto il globo, intenzione rispecchiata dalla pubblicazione in lingua inglese di questo graffiante pezzo metal.

La canzone vuole trasmettere è la volontà di reagire per far valere se stessi e la propria umanità, di ribellarsi alle ingiustizie che si susseguono da troppi anni. Secondo gli autori, troppe persone oggi sono sottomesse, consciamente o meno, a logiche ingiuste e talvolta disumane. È tempo di svegliarsi con “System Failure“.

Gli Stay nascono ufficialmente nel 2019 dall’idea del cantante e chitarrista solista, Niccolò “Stay” Bacci (di qui il nome della band).

Dopo un lungo percorso di ricerca personale e di formazione, esce “A New Road”, l’album di debutto interamente scritto e suonato da lui presso gli Ep Creations Audio Recording.

a Dicembre 2020 è uscito l’acclamato singolo natalizio “Under The Christmas Tree”, prima canzone degli Stay che vede alla composizione tutta la band.

“Il Fallimento del Sistema” è il primo singolo estratto dal secondo disco e viene pubblicata in doppia versione: italiana ed inglese, quest’ultima col titolo “System Failure”.