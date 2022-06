È online l’IT Salary Annual Guide di Techyon

Techyon, Head Hunter specializzato nella ricerca e selezione di professionisti senior e manager nel segmento IT, ha condotto un’analisi sul profilo retributivo

Indagine annuale sui salari dei professionisti e manager italiani in ambito Information Technology: questo il titolo del documento redatto da Techyon. Focus dell’indagine è il profilo retributivo delle principali figure IT in Italia nel 2021.

L’IT Salary Annual Guide, rappresenta un ottimo strumento di supporto per aziende e professionisti interessati ad approfondire il tema delle retribuzioni in ambito IT.

Il contesto

L’attuale mercato del lavoro in ambito Information Technology presenta elementi di dinamicità che segnalano il buono stato di salute dell’economia digitale e pongono pesanti interrogativi per il futuro.

Repentini mutamenti, associati agli odierni scenari geopolitici e a nuove contingenze, impongono una serie di riflessioni in fatto di innovazione, organizzazione e sicurezza informatica. Questi fenomeni incidono a loro volta in modo inevitabile sul mismatch tra domanda e offerta di lavoro in ambito Information Technology e, quindi, sul sistema retributivo aziendale.

Analizzando il profilo retributivo delle principali figure IT appartenenti agli ambiti funzionali ritenuti maggiormente rappresentativi, Techyon ha prodotto una fotografia dello stato dell’arte del mercato retributivo italiano in ambito IT.

L’obiettivo: agevolare la gestione e la definizione del sistema retributivo aziendale e supportare le aziende nell’utilizzo del salario come leva per attrarre professionisti in ambito IT.

L’intero documento è scaricabile gratuitamente qui .