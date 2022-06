Dall’acne alla psoriasi: negli USA aumenta l’uso di cannabis medica

Negli Stati Uniti molti pazienti con acne, rosacea, psoriasi e molte altre condizioni dermatologiche usano spesso prodotti a base di cannabis medica da banco

Molti pazienti con acne, rosacea, psoriasi e molte altre condizioni dermatologiche usano spesso prodotti a base di cannabis medica da banco per trattare i sintomi della loro malattia, in molti casi senza la raccomandazione del dermatologo, secondo i risultati di un sondaggio pubblicato sul Journal of Drugs in Dermatology.

La legalizzazione diffusa della cannabis terapeutica negli ultimi anni ha portato a un aumento significativo della ricerca sui suoi molteplici potenziali terapeutici. Allo stesso modo si è verificato un incremento nell’utilizzo di questi prodotti tra i pazienti affetti da diverse condizioni dermatologiche, nonostante i dati disponibili a sostegno della loro utilità clinica siano limitati.

L’autore senior dello studio, Adam Friedman, professore di dermatologia presso la George Washington University School of Medicine and Health Sciences di Washington DC, ha spiegato che «il pubblico ha un crescente desiderio di identificare i prodotti commercializzati come naturali e questo probabilmente ha portato a un maggiore utilizzo di prodotti correlati alla cannabis per motivi di salute. Ci sono molti messaggi di marketing che sono assurdi e che in realtà non si riferiscono alla cura della pelle».

Ma uno dei maggiori fattori allettanti per i prodotti derivati dalla cannabis ha le sue radici nella storica controversia sui cannabinoidi, ha aggiunto. «Fino al Farm Bill, ogni componente della pianta di cannabis, indipendentemente dal fatto che fosse psicoattivo o meno, era considerato illegale. Si è creata una sorta di eccitazione attorno a qualcosa che è una specie di tabù, che favorisce le vendite».

Nonostante questo, Friedman ha comunque fatto presente che ci sono alcuni promettenti dati clinici, preclinici ed emergenti sui cannabinoidi, ma ha sottolineato che la comprensione di questi composti, almeno nel contesto del trattamento delle condizioni dermatologiche, è ancora agli inizi. «Ritengo che alcuni dati preclinici siano molto interessanti e che possano portare i consumatori entusiasti a provare qualcosa di nuovo che potrebbe essere naturale e potrebbe anche avere un impatto biologico» ha affermato.

Uso di cannabis medica soprattutto per acne, psoriasi e rosacea

Il sondaggio ha coinvolto 700 adulti statunitensi, con lo scopo di valutare i modelli di utilizzo e le convinzioni dei consumatori sui prodotti a base di cannabis medica per il trattamento delle condizioni dermatologiche. Hanno completato la survey un totale di 504 partecipanti, più della metà dei quali (54%) era di sesso maschile e quasi un terzo (31%) aveva un’età compresa tra 35 e 44 anni.

Agli intervistati è stato chiesto di descrivere il loro uso di prodotti a base di cannabis medica, sia consigliati dai dermatologi e che richiedevano una tessera medica del Dipartimento della Salute, che prodotti OTC acquistati su raccomandazione del dermatologo e prodotti OTC acquistati senza raccomandazione.

Circa l’89% ha affermato di sostenere l’uso di prodotti a base di cannabis medica, ma solo il 7% possedeva una tessera per l’acquisto di cannabis medica. La maggior parte degli intervistati (55%) ha affermato di approvare l’uso di questi prodotti per il trattamento delle malattie della pelle e il 73% ha sostenuto di sentirsi a proprio agio nel vedere un dermatologo che li raccomanda.

Circa il 38% degli intervistati ha affermato di ritenere che i prodotti da banco a base di cannabis abbiano un valore terapeutico nel trattamento delle malattie della pelle e quasi il 18% ha dichiarato di averne fatto uso senza una raccomandazione del dermatologo. Le indicazioni più comuni per includevano l’acne (28%) e la psoriasi (26%).

Nei soggetti che avevano ricevuto una raccomandazione da un dermatologo, il 15% ha affermato di aver utilizzato un prodotto a base di cannabis medica da banco, nel 32% dei casi per la psoriasi e nel 30% per la rosacea.

Solo l’8% ha utilizzato un prodotto a base di cannabis medica che richiedeva una tessera approvata dal Dipartimento della Salute su raccomandazione del proprio dermatologo. Per queste persone le indicazioni più comuni per l’uso includevano l’acne (68%) e la psoriasi (28%).

I limiti dello studio includevano la piccola dimensione del campione e il potenziale bias di selezione del sondaggio. Inoltre i ricercatori hanno suggerito che la mutevole legalità della cannabis e il cambiamento di atteggiamento nei confronti dei prodotti che la contengono indica che gli atteggiamenti riscontrati nel sondaggio saranno probabilmente transitori e soggetti a rapidi cambiamenti nel prossimo decennio.

Risolvere i problemi legati alle impurità

Secondo gli autori sono necessarie ulteriori indagini per comprendere non solo il potenziale terapeutico dei cannabinoidi in dermatologia, ma anche la sicurezza dei prodotti che li contengono. Fino ad oggi sono stati documentati alcuni problemi di sicurezza associati ai prodotti da banco contenenti cannabinoidi, in gran parte legati alle impurità nelle formulazioni del prodotto piuttosto che ai cannabinoidi stessi.

Per consumare prodotti da banco di qualità, Friedman suggerisce che i medici istruiscano i loro pazienti su come identificare sul web le informazioni su come i produttori garantiscono la sicurezza e la purezza dei loro prodotti. Inoltre molti pazienti utilizzano prodotti OTC senza la supervisione di un medico, ed è necessario che gli operatori sanitari siano consapevoli e istruiti sul potenziale impatto che questi prodotti potrebbero avere sulle condizioni mediche dei pazienti e sui farmaci che assumono.

Ha inoltre spiegato che i dermatologi, come anche gli altri medici, devono essere pronti a rispondere alle domande sui cannabinoidi e sui loro effetti sulla malattia, ma sfortunatamente molti hanno una limitata conoscenza di questi composti.

Bibliografia

Yeroushalmi S et al. Consumer Perspectives on and Utilization of Medical Cannabis to Treat Dermatologic Conditions. J Drugs Dermatol. 2022 Jan 1;21(1):31-36.

Leggi