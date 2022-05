Su Rai 1 torna “La Fortuna”: la trama delle nuove puntate

In prima serata su Rai 1, in prima visione assoluta, torna la seconda puntata della miniserie “La Fortuna” del regista Alejandro Amenabar

In prima visione assoluta torna la seconda puntata della miniserie “La Fortuna” del regista Alejandro Amenabar. Dopo un lungo processo, con numerosi colpi di scena, Jonas Pierce riesce a vincere la causa per il regno di Spagna, ma Alex e Lucìa non possono festeggiare perché Frank Wild non si dà per vinto e, per vincere la sua lotta temeraria, mette in atto una serie di mosse disperate, non ultima ricorrere al Congresso americano per ottenere una nuova legge sul diritto marittimo…

Con Alvaro Mel, Ana Polvorosa, Stanley Tucci, Clarke Peters, Karra Elejalde, T’Nia Miller, Sharon D. Clarke, Indy Lewis, Manolo Solo, Alfonso Lara. (Miniserie – avventura/drammatico).