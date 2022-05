Previsioni meteo 31 maggio 2022: bel tempo con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, martedì 31 maggio 2022: nuova ondata di caldo in arrivo sull’Italia con l’anticiclone che si riprende la scena

Il mese di Maggio, più caldo del solito grazie alla prolungata presenza dell’anticiclone africano, si avvia alla conclusione con condizioni meteo di nuovo stabili su tutta l’Italia. Dalla giornata di oggi si prospetta infatti una nuova rimonta dell’anticiclone nordafricano verso il Mediterraneo centrale e sulla nostra Penisola, con probabile arrivo di una nuova intensa ondata di calore. Avremo dunque cieli poco nuvolosi o temporaneamente velati da nubi alte sulle regioni peninsulari e nelle Isole maggiori; qualche cumulo innocuo in temporaneo sviluppo nel pomeriggio lungo l’Appennino. Sui settori alpini e sulle Prealpi possibilità di qualche rovescio isolato.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani sono attese poche variazioni, con l’alta pressione dominatrice assoluta e valori termici in ulteriore aumento con temperature massime ben oltre i +30°C. Anche la Festa della Repubblica del 2 Giugno trascorrerà con tempo stabile e caldo estivo, attenzione solo a possibili temporali di calore sui rilievi alpini.

Intanto per oggi, martedì 31 maggio 2022, al Nord Italia al mattino nubi sparse anche compatte ma con pochi fenomeni associati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità irregolare ancora in transito e piogge sparse sulle Alpi. In serata ancora molte nuvole su tutte le regioni ma sempre in un contesto asciutto, sereno in Liguria. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti tra Abruzzo e Marche. Al pomeriggio cieli in prevalenza soleggiati, qualche nube tra Marche e Abruzzo ma sempre in un contesto asciutto. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.