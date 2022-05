Previsioni meteo 20 maggio 2022: caldo in aumento

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 20 maggio 2022: anticiclone stabile sull’Italia, temperature massime in ulteriore aumento

L’estate è in largo anticipo sull’Italia e quando la metà di maggio è appena oltrepassata continuano a registrarsi condizioni meteo tipiche di metà/fine giugno. La responsabilità è di un robusto promontorio anticiclonico di origine nordafricana che anche nei prossimi giorni continuerà a soffiare aria calda sulle nostre regioni. Di conseguenza avremo cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud e temperature massime in ulteriore, lieve, crescita con picchi fino a +31°-32°C nelle grandi città del Centro-Nord.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’anticiclone sarà il protagonista assoluto dello scenario meteo anche nel corso del fine settimana. Le piogge continueranno a latitare, con l’emergenza siccità che torna prepotentemente sulla scena, e i valori termici continueranno ad essere ben oltre la media del periodo. Maggiore instabilità nel corso del pomeriggio sarà possibile solo su Alpi, Appennino e zone interne delle regioni centro-meridionali.

Intanto per oggi, venerdì 20 maggio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennino settentrionale, prevalenza di cieli sereni altrove. In serata residue piogge sull’arco alpino, nubi sparse e schiarite altrove. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sull’Appennino ma senza fenomeni associati, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

In Toscana locali nubi in mattinata sui settori interni della regione, ampi spazi di sereno altrove; nelle ore pomeridiane il tempo si manterrà asciutto con sole prevalente su tutto il territorio. Non si attendono variazioni nel corso delle ore serali.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

In Calabria giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente in mattinata su tutto il territorio, ampi spazi di sereno anche nelle ore pomeridiane. In serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni su coste e settori interni.

Temperature minime e massime in lieve aumento su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.