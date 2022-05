“Elvira e Modì” è il nuovo singolo di Guzzi

“Elvira e Modì“, il nuovo singolo di Guzzi, fuori per ACP Records e distribuito da Ada Music, divisione Warner Music Italia

Esce “Elvira e Modì“, il nuovo singolo di Guzzi fuori per ACP Records e distribuito da Ada Music, divisione Warner Music Italia. Torna Alessandro Domenici con un il suo progetto solista, (dopo il suo precedente singolo “Margherita (io ti odio)” e in attesa di un nuovo EP in uscita a giugno) e un brano che reinterpreta la storia d’amore tra Elvira e Modigliani.

Ci sono amori che non si incastrano mai perfettamente. Sono quegli amori tra due persone che non riescono a stringersi forte ma nemmeno a lasciarsi andare, che non riescono a tagliare quel filo sottile che li lega. Capitava a Modigliani ed Elvira il secolo scorso, e capita ancora oggi. Ci si ama, ci si ferisce, si tenta di ignorarsi e si riparte da capo in un loop dal quale è difficile fuggire se non facendosi del male. Ma valgono davvero meno questi amori vissuti al buio?

Guzzi (Alessandro Domenici) nasce nel 1991 a Pietrasanta (LU). Si avvicina alla musica dei cantautori da piccolo grazie ai genitori, e da lì a breve comincia a suonare la chitarra da autodidatta.Suona con alcune band della sua zona fino al 2019, anno in cui decide di mettersi “in proprio”, di cominciare a proporsi come cantautore. Ed è proprio grazie all’incontro con Mirko Mangano (Media Wave) che prende vita il progetto Guzzi. Insieme pubblicano i singoli “Lampioni” (2019), “24 Ore” (2020) e “Domenica” (2020). Nell’ottobre 2020 riescono a rientrare nei finalisti di AreaSanremo con il brano “La notte porta consiglio” (2020) Pubblicano ” Ti vedo da lontano” (2021) e “Serie A” (2021) e nel Giugno 2021 si aggiudicano un posto tra i finalisti del FattiSentire festival, che verrà trasmesso in seguito su Rai 2.