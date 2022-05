Diabete di tipo 2: dieta a base vegetale riduce il rischio

Una dieta sana a base vegetale, ricca quindi di cereali integrali, frutta, verdura e noci, può ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2

I profili metabolici dimostrano che una dieta sana a base vegetale, ricca quindi di cereali integrali, frutta, verdura e noci, può ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, secondo i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Diabetologia.

In un’analisi dei profili dietetici, i soggetti che consumavano cibi a base vegetale più sani avevano un profilo metabolico diverso e un rischio inferiore di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto a quanti seguivano una dieta ricca di cibi vegetali poco sani, come cereali raffinati, patate e dolci.

«Le diete sane a base vegetale potrebbero essere promosse per la prevenzione del diabete di tipo 2″» ha affermato l’autore senior Frank Hu, professore e presidente del dipartimento di nutrizione presso l’Harvard T.H. Chan School of Public Health. «I profili metabolici che abbiamo identificato potrebbero essere utilizzati per valutare l’aderenza e la risposta metabolica alle diete a base vegetale durante gli interventi dietetici».

Analisi dei dati di tre studi

Le diete a base vegetale, soprattutto se ricche di vegetali sani, sono state associate a un minor rischio di diabete di tipo 2, ma non è tuttavia noto se i profili dei metaboliti plasmatici correlati alle diete a base vegetale riflettano questa associazione, hanno premesso gli autori. Scopo di questo studio era valutarne l’associazione con il rischio di diabete di tipo 2.

I ricercatori hanno raccolto dati da tre studi di coorte prospettici, il Nurses’ Health Study, il Nurses’ Health Study II e l’Health Professionals Follow-Up Study, includendo i dati realtivi alla dieta di un totale di quasi 9.000 soggetti. Sono stati analizzati i campioni ematici di ogni partecipante e sono stati utilizzati questionari semiquantitativi sulla frequenza del consumo degli alimenti.

I cibi sani a base vegetale includevano cereali integrali, frutta, verdura, noci, legumi, olio vegetale, tè e caffè, mentre quelli poco sani includevano cereali raffinati, succhi di frutta, patate, bevande zuccherate e dolci e dessert. Gli alimenti di origine animale includevano grassi animali, latticini, uova, pesce, carne e altri prodotti di origine animale.

Per valutare l’aderenza alla dieta dei partecipanti in base alle risposte al questionario sulla frequenza degli alimenti, sono stati sviluppati un indice generale di dieta a base vegetale, un indice di dieta a base vegetale sana e un indice di dieta a base vegetale poco sana.

Sono poi stati identificati i profili dei metaboliti correlati alle diete a base vegetale. Un gruppo di 55 metaboliti è stato correlato a una dieta a base vegetale in generale, 93 metaboliti alla dieta a base vegetale sana e 75 metaboliti alla dieta a base vegetale poco sana.

Minor rischio di diabete con dieta a base di vegetali salutari

Dopo gli aggiustamenti, i partecipanti con un punteggio più alto nell’indice della dieta vegetale (HR aggiustato = 0,83) e nell’indice della dieta vegetale sana (aHR = 0,8) presentavano un rischio ridotto di sviluppare il diabete di tipo 2.

«Non abbiamo osservato un’associazione tra il profilo metabolico di diete a base vegetale poco sane e il rischio di diabete di tipo 2» ha detto Hu. «Una ragione potrebbe essere che la piattaforma metabolomica adottata nello studio non ha catturato adeguatamente gli effetti metabolici dannosi dei cibi vegetali poco salutari».

Dei metaboliti analizzati, l’acido gamma-aminobutirrico, la C5-carnitina e tre metaboliti del triacilglicerolo erano associati a un punteggio più basso nell’indice della dieta vegetale e a un rischio più elevato di sviluppare il diabete di tipo 2. Mentre invece trigonellina, betaina e glicina erano associate a un punteggio più alto nell’indice di dieta a base vegetale e a un rischio inferiore di diabete di tipo 2.

Isoleucina, ceramide C22:0 e sei metaboliti del triacilglicerolo erano inversamente associati all’indice di dieta a base vegetale sana e un rischio più elevato di diabete di tipo 2, mentre trigonellina, ippurato e ceramide C22:6 erano associati a un punteggio più alto nell’indice di dieta a base vegetale sana e un rischio minore di sviluppare il diabete di tipo 2.

«Sono necessari ulteriori studi per comprendere il ruolo dei cibi e delle diete a base vegetale sani e poco sani nella riduzione del rischio di altre patologie croniche, tra cui malattie cardiache, ictus e cancro» ha dichiarato Hu.

