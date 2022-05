Daniela Mastrandrea torna con “L’anima danza”

“L’anima danza” è il nuovo singolo per pianoforte solo di Daniela Mastrandrea: il brano è disponibile sulle piattaforme digitali

È da poco arrivata la stagione più amata da molti, la primavera, con i suoi colori e profumi che l’anima fanno danzare. Sarebbe veloce e semplice, ma anche banale e riduttivo associare L’anima danza, composizione per pianoforte solo, a questa idea, per quanto bella. La realtà è che, da sempre, prospettiva e profondità hanno affascinato Daniela, anche nella musica; che ama considerare, al pari della vita, un poliedro dalle emozioni prospettiche. La pianista e compositrice pugliese, con numerosi premi, album e singoli all’attivo svela la necessità e il bisogno di raccontare in musica il difficile momento storico che stiamo vivendo, cominciato con la pandemia e seguito dalla guerra. Già In bianco e nero, struggente composizione per orchestra d’archi uscita sugli stores di recente, aveva sottolineato l’impotenza di noi esseri umani di fronte a scempi e atti disumani come la guerra; se pur responsabili, non direttamente ma implicitamente, di ciò che accade. L’anima danza rivolge un pensiero alle anime che ora danzano nel vento, narrando la certezza che la vita non si limita a questa Terra, ma continua in luogo nel quale le anime continuano a danzare e laddove esiste la Pace, quella con la P maiuscola.

