Come vivere felici con il gatto: arriva Feliway Help!

Come vivere felici con il proprio gatto: Ceva Salute Animale presenta Feliway Help!, il nuovo diffusore di feromoni felini ideale per la prevenzione di stress

Con la primavera e l’arrivo della stagione estiva, con vacanze, weekend fuori porta e cambiamenti in casa, aumentano i momenti di possibile stress per i circa 7 milioni di gatti che abitano con gli italiani. I gatti, infatti, amano la stabilità… feste, amici in visita, i weekend di assenza del proprietario, le vacanze altrove non sono l’idea di comfort di un gatto e queste abitudini, che fanno la felicità umana, possono invece generare profondo malessere nell’amico a quattro zampe.

Da questa osservazione, confermata da oltre 25 anni di studio del comportamento animale da parte di Ceva Salute Animale, nasce il FELIWAY Help!, il nuovo diffusore di feromoni felini studiato per una durata settimanale, ideale per la prevenzione di stress e disagio legato a situazioni transitorie. E’ il caso, ad esempio, dei weekend fuori porta, la vacanza estiva, una visita medica o cambiamenti primaverili in casa. FELIWAY Help! invia ai gatti un messaggio naturale di calma e relax noto scientificamente come feromoni, in tutto simili ai feromoni che il gatto rilascia quando si strofina per marcare un luogo come sicuro e accogliente. I feromoni felini sono infatti messaggi di comunicazione chimico-olfattiva usati dai gatti per lasciare importanti messaggi: in particolare, i feromoni facciali di FELIWAY Help! comunicano sicurezza e serenità e sono ideali per la prevenzione dello stress in tanti momenti di vita quotidiana con il gatto.

Per prevenire lo stress nei gatti è anche importante che l’ambiente domestico in cui passa la maggior parte della sua vita sia realmente “a misura di gatto”: si tratta di un insieme di piccoli accorgimenti per lui importanti e che non richiedono per forza grandi budget. In effetti, va ricordato che quasi il 60% dei gatti mostra abitualmente segni di stress[1] a cui occorre prestare attenzione per porvi rimedio. L’allestimento della casa che tenga conto delle sue esigenze è un ottimo punto di partenza per la sua felicità.

Ecco allora un breve vademecum per una casa che rispetti le sue esigenze e sia a misura di gatto:

Disporre più punti cibo e più punti acqua in diversi luoghi dell’abitazione, lontano da luoghi rumorosi e dalla lettiera.

in diversi luoghi dell’abitazione, lontano da luoghi rumorosi e dalla lettiera. Allestire numerose postazioni con cuscini e copertine in cui il gatto possa riposare tranquillo, anche eventualmente stando vicino a noi.

in cui il gatto possa riposare tranquillo, anche eventualmente stando vicino a noi. Mantenere la lettiera sempre pulita e posizionarla in uno spazio lontano dal luogo in cui mangia e possibilmente da fonti di rumore, come ad esempio la lavatrice.

e posizionarla in uno spazio lontano dal luogo in cui mangia e possibilmente da fonti di rumore, come ad esempio la lavatrice. Disporre di tiragraffi all’interno dell’appartamento e allestire delle scatole con giochini o piccoli tesori (palline, tappi di sughero, ecc) e permettere al gatto di scegliere sempre in autonomia con quali oggetti giocare.

Tante situazioni comuni in casa possono però disturbare il bisogno di stabilità del gatto e avere un impatto sul suo comportamento. Ad esempio, ogni volta che viene spostato un mobile o se ne inserisce uno nuovo, si fanno grandi pulizie, riorganizzazioni, ristrutturazioni e lavoretti fa dai te o si allestisce la casa a festa, il micio potrebbe perdere i suoi riferimenti abituali. Lo stress può essere occasionale e manifestarsi con primi comportamenti, spesso fraintesi, che possono poi svilupparsi nel tempo e trasformarsi con manifestazioni di stress acuto. Segnali da non sottovalutare sono occhi spalancati e pupille dilatate, sbavature, graffiature verticali sui mobili, marcature e “spruzzi di pipì” fuori dalla lettiera, inappetenza, paura e sonnolenza eccessiva, attività di toelettatura personale ripetuta eccessivamente, aggressività e miagolii frequenti. In queste situazioni è di aiuto FELIWAY Help!

Il nuovo FELIWAY Help!, derivato dalla ricerca di Ceva Salute Animale, è una soluzione non farmacologica clinicamente testata utile per affrontare in particolare tutte le situazioni occasionali di stress. FELIWAY Help! si presenta sotto forma di ricarica per diffusore ambientale, è inodore e non è percepito da altri animali né dalle persone ed ha efficacia per un periodo di 7 giorni. Studi clinici mostrano che l’83% dei proprietari ha notato maggiore serenità nel gatto per l’intera settimana inserendo la ricarica nel diffusore e collegandolo alla corrente due giorni prima della situazione stressante prevista, con efficacia dimostrata su tutti i segnali di stress più comuni. Diffusore + ricarica settimana: 14,90 euro.

Adaptil® e Feliway® sono le gamme di prodotto per il benessere di cani e gatti che, grazie ad un messaggio di naturale appagamento, noto scientificamente con il nome di feromoni, riportano serenità nell’animale. Adaptil e Feliway sono nati dalla ricerca pionieristica di Ceva Salute Animale nel campo del comportamento e rispondono alla necessità sempre più sentita dai proprietari di migliorare la relazione con il proprio animale, supportandoli anche nelle situazioni di disagio, per vivere più felicemente insieme. Basati su principi non farmacologici e di efficacia dimostrata, le due linee si propongono di portare serenità nelle case di chi possiede un pet. www.adaptil.com – www.feliway.com – www.ceva-italia.it